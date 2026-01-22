Este es el nuevo trabajo de Juan Diego Alvira luego de decirle adiós al Canal Uno, ¿un regreso a Caracol?

Uno de los periodistas y presentadores más conocidos en Colombia es Juan Diego Alvira quien cuenta con una amplia experiencia en los principales medios de comunicación haciendo parte de City TV, Noticias Caracol, Revista Semana y hace un tiempo cumplió uno de sus más grandes sueños como lo fue contar con su propio programa ‘Sin carreta’, en el Canal Uno. Sin embargo, luego de más de un año siendo parte del mismo tanto en la parte de dirección como de presentación, decidió tomar un nuevo rumbo.

La confirmación por parte de Alvira sobre su salida de ‘Sin carreta’ tomó por sorpresa a varios, pues se pensó que durante varios años se quedaría para darle forma a la idea que un día fue un sueño y de la mano del Canal Uno fue toda una realidad. A pesar de la nostalgia por decirle adiós al programa, el colombiano dejó claro que esta era una oportunidad para seguir creciendo y por ende, seguir en el mundo del periodismo, pero de una manera diferente.

¿Cuál es el nuevo trabajo de Juan Diego Alvira?

Aunque para aquel momento el periodista no dio a conocer cuál sería su nueva casa a nivel profesional, lo cierto es que Juan Diego Alvira llegó para formar parte de Caracol Radio bajo el ‘Noticiero del medio día’, compartiendo nuevamente set con su excompañera de Noticias Caracol, Vanessa de la Torre, donde el cariño y el profesionalismo entre ellos ha estado más que presente.

Ante esta nueva etapa en la carrera de Alvira los mensajes de apoyo y cariño no se han hecho esperar por parte de sus seguidores, sin embargo, se desconocen los motivos por los que decidió decirle adiós a ‘Sin carreta’ y por ende, al Canal Uno.

¿Por qué Juan Diego Alvira no tendrá más hijos?

Pero, hace pocos meses, Alvira aseguró que “la fábrica” estaba cerrada, pues estaban felices con su pequeña, aclarando que esta decisión se daba más por su pareja que por él e incluso terminó confesando que no descartaban la posibilidad de adoptar. Ahora, en medio de unas cortas declaraciones para el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ aseguró que entre sus planes sí estaba darle la bienvenida a un nuevo integrante a su familia. Sin embargo, el motivo por el que desistieron de esta idea fue porque su esposa padece una enfermedad autoinmune.