Juan Diego Alvira contó cuándo casi lo echan de Noticias Caracol, “silencio sepulcral en el máster”

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas y presentadores más famosos en Colombia, pues ha logrado construir una carrera de más de 15 años, la cual siempre se la soñó en la televisión colombiana. Aunque en principio estuvo enfocado en área de tecnología de ‘El Espectador’, para años más tarde llegar a City TV, pero sin duda, su talento y carisma le permitió llegar a Noticias Caracol, medio de comunicación del que hizo parte durante más de cinco años. Si bien, hace varios años decidió dar un paso al costado, Alvira contó el momento en el que por poco lo echan de Noticias Caracol.

El ibaguereño con el paso de los años logró convertirse en uno de los presentadores más queridos de Noticias Caracol, donde el cariño de la gente ha sido más que evidente tanto dentro como fuera del set y aunque actualmente lleva a cabo su propio proyecto como lo es ‘Sin carrera’ en el Canal Uno, sus declaraciones no han pasado de largo, siendo parte de algunos espacios en los que se ha encargado de contar su historia.

Hace pocos días, Alvira estuvo haciendo parte del pódcast ‘El placer de tenerte’, donde contó aquella entrevista que tuvo con Abudinen, quien en vivo le prometió llevar a cabo el proyecto de llevarle internet a los niños en cientos de escuelas en Colombia. Cabe recordar que Abudinen fue investigada por la pérdida de 70.000 millones de un anticipo entregado para este proyecto, sin embargo, la Procuraduría General de la Nación archivó este caso: “Ella, como ministra pagagini”, aseveró el ibaguereño.

En medio de las declaraciones del experiodista de Noticias Caracol aseguró que ella fue quien lo buscó para ser entrevistada, durante la misma, Juan Diego le pidió prometer ante las cámaras que cumpliría con este proyecto y que si no lo hacía regresaría: “Esta fue una decisión que por ejemplo y en Noticias Caracol, que es un noticiero tan gobernista, que siempre ha sido tan tradicional, era algo que nunca se había hecho y yo creo que es la cosa más valiosa que he hecho en mi carrera. Cogí ese video, todos en el noticiero, cuando hay silencio absoluto… El que cae, cae solo y me salgo del libreto (llama a la exministra en vivo) Silencio sepulcral en el máster, no me contestó y yo miércoles me echaron.

Y eso empezaron a revolotear los jefes y pues claro, es la Ministra de las TIC, el Ministerio de las TIC es el aliado de cualquier medio de comunicación. A Noticias Caracol por ser el noticiero más visto, pues lo tienen entre la espada y la pared, bueno, todos los que trabajábamos ahí, yo era tendencia todos los días prácticamente por cosas válidas y por otras no, nos volvimos tendencia para bien y yo creo que eso fue lo que me salvó“.