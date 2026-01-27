Tatiana Gordillo, la biciperiodista reveló detalles de su nuevo trabajo tras su salida de Noticias Caracol

Noticias Caracol es el noticiero insignia de Caracol Televisión, uno de los medios más influyentes y televisados de Colombia. Desde 1998 viene acompañando a los colombianos en el día y con los sucesos más importantes que rodean no solo al país, sino de forma internacional también. Hace algunos días el noticiero anunció la salida de una las periodistas más queridas, sobre todo por los bogotanos.

Se trata de Tatiana Gordillo, ampliamente reconocida como “la biciperiodista”, dejando un huella al hacer reportajes en su bicicletas, siendo esta una oficina móvil y una herramienta de denuncia social.Su enfoque se centraba en vivir en carne propia las dificultades de los ciudadanos, desde el caos del transporte público hasta el estado de las vías, lo que le permitió ofrecer crónicas con una autenticidad que pocos logran desde un set de grabación.

La presentadora se ha había ausentado de Noticias Caracol para tomar unas merecidas vacaciones, este tiempo libre lo usó para hacer un viaje a Chile, país que parece ser uno de sus favoritos. Sin embargo, con su regreso le dio un adiós definitivo al noticiero en la mañana del 23 de enero, Gordillo apareció en el set, en la sección de “El Periodista Soy Yo”, dio un discurso de despedida, donde se le veía bastante conmovida:

“Gracias por acompañarnos tanto tiempo a través de la pantalla, por permitirme a mi entrar a sus hogares. Hoy es el último día que los acompañó en Noticias Caracol, y con el casco de la biciperiodista y el corazón en la mano también, quiero agradecerles por ayudarnos tanto”

¿Cuál es el nuevo trabajo de Tatiana Gordillo?

Por medio de sus redes, Gordillo contó de manera más cercana la razón por la que decidió salir del canal: “Durante 10 años caminé estas calles, escuché cientos de historias, entendí que el periodista no es informar, sino sentir lo que otros sienten (…) Estos 10 años hice muchas cosas (…) Allí descubrí que mover es avanzar, hoy tengo que decirles hasta pronto porque a veces los sueños requieren un poquito de valentía."

En cuanto a su nuevo trabajo, en primer momento indicó que se iba a asesorar una entidad muy importante, asumiendo un nuevo reto en el mundo laboral. Además de que tiene planeado emprender con su propio negocio, mientras que en entrevista con Pulzo comentó que se va para la Alcaldía de Bogotá, razón por la que se refería a que iba seguir siendo muy cercana a la gente.