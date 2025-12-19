Juan Diego Alvira confirmó que le dice adiós a la televisión y sigue adelante con otro proyecto, “sigue, pero sin mí”

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas y presentadores más conocidos en Colombia, pues durante sus más de cinco años en Caracol Televisión, logró convertirse en el más querido por los televidentes, especialmente por las amas de casa. Si bien, el colombiano decidió tomar otros rumbos como en Revista Semana y el Canal Uno respectivamente, antes de que finalice este 2025 se conoció que tomará un nuevo rumbo con el fin de seguir persiguiendo aquellos proyectos deseados.

Le puede gustar: Juan Diego Alvira reveló las sorpresivas reglas que estableció con su esposa antes de su matrimonio

Uno de los motivos por lo que Alvira salió de Noticias Caracol tuvo que ver con su deseo de tener su propio programa, sueño que se materializó de la mano del Canal Uno con ‘Sin carreta’. Sin embargo, con el paso de los meses el programa tomó otro rumbo cambiando hasta de nombre ‘W Sin Carreta’, ya que contaría con presencia en la emisora ‘La W Radio’.

Pero, Alvira recientemente llamó la atención luego de confirmar que deja el programa ' Sin carreta’: “Sin Carreta sigue, pero sin mí. Volver a este estudio es como volver a esa idea que nació de cero, aquí nos atrevimos a hacer cosas que nadie hacía entrevistas, sin libreto (...) Hoy tengo que darles una noticia triste ‘Sin carreta’ sigue sin mí, el programa, su esencia, su nombre sigue en el Canal Uno (...) Yo sigo en ‘La W’ con retos inmensos y con mi más profundo y fiel compromiso contar historias, así son las noticias ‘Sin carreta’.

Sin Carreta fue una apuesta clara por hacer periodismo distinto: más cercano, más directo, más incómodo cuando había que serlo. Ahí se abrieron caminos para nuevas formas de contar. Se tomaron riesgos. Se probaron ideas y se demostraron cosas que muchos creían imposibles. También se innovó: en tecnología, en formatos, en la manera de llevar las historias hasta la gente”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Juan Diego Alvira.

¿Juan Diego Alvira estuvo en quiebra?

Desde hace un tiempo Alvira ha incursionado en las redes sociales, donde termina siendo bastante activo llevándoles a sus fans las principales situaciones que ocurren en el país, pero también relatando varias situaciones personales y una de las más recientes tuvo que ver con la quiebra que enfrentó hace algún tiempo.

“Me quebré tenía 25 años, me llegaba la quincena y en tres días plata desaparecida, creía que trabajar era sinónimo de gastar hasta que un día el cajero me dice lo que nadie se había atrevido a decirme, saldo insuficiente (…) y no por falta de trabajo… sino por falta de método. Gastar sin rumbo fue el error más caro de mi vida. Por eso quise hacer este video: para contarle los 4 pasos que me salvaron el bolsillo. No son fórmulas mágicas, pero funcionan. Y si los aplica, su próxima quincena no se le va a esfumar como humo“, fueron declaraciones Juan Diego Alvira.