Edward Porras salió de la localidad de Kennedy y llegó a la Isla Gorgona por tenebrosa razón

Edward Porras es un reconocido periodista colombiano, famoso por su sección “El Ojo de la Noche” en Noticias Caracol .En esta sección, Porras se encarga de recorrer las calles de Bogotá durante la madrugada para informar sobre los sucesos de orden público, como robos, accidentes y otros incidentes, que ocurren mientras la mayoría de la gente duerme.

Últimamente, el periodista ha creado un espacio en sus redes sociales donde habla de supuestos casos paranormales que han sido evidenciados en la capital del país, por supuesto en horas de la madrugada. Sin embargo, sorprendió al realizar un reportaje nada más que para Netflix en la Isla Gorgona del Pacífico colombiano, Porras viajó hasta la antigua cárcel del lugar.

En el video posteado por Netflix Latam, Porras indica la presencia de demogorgones en esta prisión y la llegada del famoso Upside Down a la Isla. Todo la nota periodística fue para promocionar la llegada de la quinta temporada de Stranger Things por medio de la famosa plataforma el próximo 26 de noviembre, por supuesto que el periodista hiciera está aparición generó miles de comentarios de emoción y acierto por la figura elegida.

“Y ese milagro que salió de la localidad de Kennedy”, “¿Habrán demogorgones en la localidad de Kennedy?“, ”¿Qué es este crossover?“, ”Netflix tenía la oportunidad de ganarse a los colombiano y no la desaprovechó“, ”Edward Porras en Netflix es realismo mágico”, son algunos de los comentarios hacía el periodista.

¿De qué trata Stranger Things?

Stranger Things es una exitosa serie de ciencia ficción y terror que desde el 2016 ha capturado la imaginación global, ambientada en la ficticia ciudad de Hawkins, Indiana, durante la década de 1980. La trama comienza con la misteriosa desaparición de un niño, Will Byers, y la llegada de una enigmática joven con habilidades psicocinéticas, conocida como Eleven.

La serie rinde homenaje nostálgico a los clásicos del cine de los 80, mezclando elementos de Steven Spielberg y Stephen King, y es celebrada por su vibrante elenco de jóvenes actores, su inquietante atmósfera, su banda sonora synth-pop y su aterradora mitología centrada en el“Mundo del Revés”(The Upside Down), una dimensión alternativa que amenaza con consumir su realidad.