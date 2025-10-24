“Me dolió más…” Edward Porras, de Noticias Caracol, habló de la agresión que vivió con un policía borracho

Noticias Caracol es el informativo perteneciente a Caracol televisión desde hace más de 25 años, ofreciéndole a los televidentes información de primera mano sobre los principales hechos que son noticia en cada uno de los rincones del país. Siendo su equipo de periodistas los principales protagonistas, pues logran dar de que hablar por carisma, espontaneidad e historias frente a las cámaras.

Tal es el caso de Edward Porras, más conocido como ‘El ojo de la noche’ que en varias ocasiones ha llamado la atención no solo por cada uno de sus reportajes sobre lo ocurrido la noche anterior en la capital, sino también por su personalidad con los televidentes y por supuesto, con sus colegas de set.

Si bien, Porras ha alcanzado una amplia visibilidad frente a las cámaras, lo cierto es que desde hace algunas semanas ha buscado destacarse por medio de las redes sociales, donde termina siendo bastante activo y en medio de una de sus más recientes publicaciones expuso el susto que vivió en compañía de algunos policías y su grupo de trabajo.

“Y las esquinas nos siguen contando historias y esta vez de miedo, un susto que se llevó el equipo periodístico, no por fantasmas, no por apariciones, sino por un policía borracho que aquí en este mismo sitio agredió al asistente de la época”.

Seguidamente, Juan Pablo, otra de las figuras del equipo de Caracol, aseguró que en medio de un llamado a Edward por parte de personas de una ambulancia por agresión se dieron cuenta de que el agresor era un policía que contaba con su uniforme y bajo efectos del alcohol. Segundos más tarde las agresiones fueron para ellos tratando de evadir el daño a los equipos.

“Pasó algo muy curioso y me dolió más que la misma agresión, fue el gorrito que se le perdió a Juan Pablo que se lo había regalado la misma noche la mamá (...) Mala experiencia que fue castigada por las autoridades que lo sancionaron durante un tiempo”, apuntó Edward Porras, de Noticias Caracol.