Fiscalía imputó cargos a hombre que habría acosado a la periodista Alejandra Murgas de Noticias Caracol

La Fiscalía General de la Nación comunicó en la tarde de este martes de abril que presentó ante un juez de control de garantías a un hombre señalado de supuesto acoso contra periodistas del medio Noticias Caracol. Puntualmente, quien lo había denunciado en sus redes sociales fue la comunicadora Alejandra Murgas,

PUBLICIDAD

De acuerdo con el ente investigador, Alfredo Navas Alvis, sería el “posible responsable del asedio sistemático que sufrió una periodista y presentadora de televisión”.

Entre otras cosas, también se conoció que los elementos de prueba que fueron revisados por la Fiscalía muestran que el procesado habría estado ejerciendo ese presunto acoso durante un tiempo prolongado, pues le enviaba regalos, notas y poemas a la víctimas.

Recomendados

Si bien inicialmente la periodista había sido cobijada por una medida de protección, pronto se conoció que el hombre habría pasado por alto esa directriz e incluso “intentó tener contacto físico con ella”, según explicó el ente investigador.

“Una fiscal del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó a Navas Alvis los delitos de lesiones personales con perturbación psíquica de carácter permanente, y fraude a resolución judicial. La primera conducta agravada por la condición de mujer de la víctima”, explicó la Fiscalía a través de sus redes sociales.

Las denuncias de las periodistas de Noticias Caracol

Aunque Alejandra Murgas fue la más afectada por el asedio de Navas, en enero pasado, Noticias Caracol dedicó un espacio de una de sus emisiones a compartir las denuncias de varias de sus periodistas.

Todo empezó en agosto del año pasado, cuando la periodista Alejandra Murgas empezó a recibir cartas, peluches y múltiples regalos no pedidos de un desconocido. Durante cerca de cinco meses, el hombre visitó las instalaciones del canal de televisión donde trabaja la comunicadora, que empezó a temer por su seguridad.

“Desde vigilancia me decían qué hacía, que él hablaba por teléfono conmigo, que decía que yo le había pedido que me viniera a recoger”, decía en su momento la periodista. “Básicamente se cumplieron cinco meses desde que este señor ha estado siguiéndome y acosándome, porque para mí es un evidente acoso desde el momento en el que yo tengo que cambiar mi rutina. Yo ya no puedo salir por la entrada normal, yo no tengo tranquilidad a la hora de llegar al canal”, explicó la periodista.

Incluso, la periodista contó que, para cubrir unas eliminatorias de fútbol, había viajado a Barranquilla y el hombre llegó adonde ella estaba. En un primer momento, había radicado una denuncia ante la Fiscalía por acoso sexual y costreñimiento. Si bien archivaron la denuncia por acoso sexual, luego reactivaron la del delito de costreñimiento.

Pero Alejandra Murgas no fue la única periodista que manifestó sentirse acosada por Navas, pues también abordó a otras de sus colegas, como Lucía Fernanda Yañez. Así mismo, la periodista Katrina Melguizovski también había señalado que el hombre la siguió cuando ella se estaba desplazando en un bus de Transmilenio e incluso intentó tener contacto físico con ella.