Edward Porras expuso el caso paranormal que tiene aterrados a los taxistas en Bogotá

Noticias Caracol es uno de los noticieros más reconocidos de Colombia, destacado por su cobertura nacional e internacional y su enfoque en noticias de actualidad, investigación y seguimiento a temas sociales. Una de sus figuras estrellas, es Edward Porras, que ganó reconocimiento por su trabajo nocturno en el noticiero, principalmente como “El Ojo de la Noche”.

Este rol de comunicar lo que sucede de noche en la capital, inició cuando el periodista estuvo en City TV, para luego trabajar en Canal Capital y finalmente llegar a Caracol. Allí, noche tras noche, junto a su equipo, recorre las calles de Bogotá reportando los hechos que ocurren en la madrugada, últimamente, Porras ha empezado a exponer casos que considera como “paranormales”.

Caso paranormal en importante terminal de Bogotá

En el más reciente video que posteó el periodista en sus redes sociales, comentó lo que viene sucediendo el cementerio del Apogeo, en inmediaciones del Terminal del Sur, en la localidad de Bosa. En este lugar, suelen parquearse un gran número de taxistas esperando pasajeros para prestarles sus servicios, los cuales han sido testigos de hechos que no tienen una explicación lógica.

Los conductores han visto la presencia de una mujer que corre desde el cementerio hasta las afueras del Terminal del Sur, de hecho en una ocasión, un policía grabó en una ocasión una sombra que sube una escalera, pero que se desvanece al llegar al segundo nivel de la terminal.

“Cosas extrañas ocurren en Terminal del Sur, estamos en la madrugada y aquí algunos taxistas y trabajadores afirman que efectivamente escuchan ruidos y han visto a una mujer que sale del cementerio del Apogeo”, expresó el periodista, a quien le indicaron que esto se presenta cada fin semana.