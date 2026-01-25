Famosa presentadora revela los métodos extremos que usó para bajar de peso; se realizó tres cirugías

Liliana Salazar es una de las periodistas deportivas más reconocidas y respetadas de la televisión colombiana, con una trayectoria que supera las dos décadas en los medios de comunicación. Su carrera despegó y se consolidó principalmente en RCN Televisión y el canal Win Sports, donde se convirtió en un referente femenino en un ámbito históricamente dominado por hombres. Gracias a su profundo conocimiento del fútbol, su estilo directo y su profesionalismo en el cubrimiento de eventos de talla mundial como Copas del Mundo y Juegos Olímpicos, Liliana ha logrado ganarse un lugar privilegiado en la audiencia.

Si bien, durante varios años, Salazar estuvo haciendo parte del Canal RCN, desde hace un buen tiempo tomó un nuevo rumbo, estando enfocado en cada uno de sus proyectos. Recientemente, la periodista estuvo haciendo parte de ‘La Red’, Caracol, para hablar de los problemas de peso que enfrentó y las diferentes acciones con las que buscó controlarlo.

“Me hice dos liposucciones, tomé todo lo que me aconsejaron, me hice toda la aparatología, como dicen los esteticistas, que se puedan imaginar. Me acuerdo de que en algún momento en el canal nos dijeron: En la esquina de tal calle no sé qué, hay un sitio donde venden unas pastillas que son buenísimas y que inhiben el apetito, pero ¿cómo se llama el sitio? No, es en una portería; le dice al portero que las pastillas. Yo hice eso, también estuve en la esquina comprando las pastillas, o sea, de todo, y nunca nada me sirvió“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Liliana Salazar.

Finalmente, la presentadora deportiva tomó la decisión de someterse a una cirugía bariátrica, la cual cambió su vida drásticamente debido al cambio de alimentación que empezó a tener y, aunque no fue un proceso sencillo, se siente feliz con los resultados.

Presentadora de RCN confesó que se arrepiente de haberse divorciado

En medio de una de las recientes transmisiones del programa, ‘Mujeres sin filtro’, Kika Nieto rompió el silencio para referirse a su divorcio, confesando que se arrepiente de haber tomado esta decisión, dejando claro que es algo que no se debe normalizar de ninguna manera: “Yo me arrepiento de haberme divorciado, me arrepiento rotundamente. Uno se casa esperando que sea para toda la vida, uno no se casa diciendo: ”Ay, en seis meses me divorcio. El objetivo inicial era que fuese para toda la vida y ese objetivo no se cumplió, es decir, algo salió mal; si algo sale mal, eso es un fracaso (...)

Que yo tenga fracasos en mi vida no me convierte en una fracasada, pero lo que yo hoy entendí, lo que hoy comprendí no lo habría aprendido si no hubiese pasado por lo que pasé (...) Mi divorcio puntualmente no se dio por abandono, alcoholismo, abuso, golpes, nada de eso, lo que yo hoy detecto es que en ese momento yo toda la culpa se la echaba a la otra persona porque no hay un cambio, no estoy viendo un cambio cuando estaba simplemente haciéndome la ciega, por eso me da mucho miedo terminar romanizando el divorcio, cuando es algo tan doloroso“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Kika Nieto.