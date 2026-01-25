Hernán Orjuela habló de la aparente crisis de ‘Sábados Felices’, de Caracol, “Es una lástima”

Hernán Orjuela es un presentador y locutor, quien durante varios años hizo parte de la industria del entretenimiento, convirtiéndose en una de las figuras principales de Caracol Televisión debido a su participación en producciones como ‘Día a día’, ‘Sábados felices’ y ‘También caerás’. Sin embargo, luego de pensarlo durante varios meses, el bogotano le dijo adiós a Colombia, radicándose en Estados Unidos con su familia y ahora haciendo parte de ‘Nuestra tele internacional’. A pesar de que está alejado del país, Orjuela sigue de cerca cada una de las situaciones que suceden en el país.

Si bien desde hace un tiempo Orjuela se encuentra en Estados Unidos, no duda en dar su opinión sobre aquellos hechos que afectan al país o en su mayoría de los que hizo parte de alguna manera. Recientemente, el portal ‘Las dos orillas’ sacó a flote la que sería la crisis por la que atraviesa ‘Sábados felices’, después de más de 50 años al aire a través de Caracol Televisión, pues sostienen que han sido varias las figuras que han salido de la producción, al parecer, con el fin de reducir costos.

Aunque Caracol no se ha referido de manera contundente a este tema, así como tampoco ninguna de sus figuras, lo cierto es que la salida de varias figuras ratifica estas declaraciones. Ante la mencionada publicación, Hernán Orjuela, quien durante varios años hizo parte de ‘Sábados felices’ figurando como presentador, no dudó en referirse a este tema asegurando: “Es una lástima que el efecto renovación haya sido tan lento. Ojalá reaccionen pronto o si no”.

Cabe resaltar que hasta el momento se desconoce si las figuras que en los últimos meses han abandonado ‘Sábados felices’ serán reemplazadas en los próximos meses en medio de seguir conquistando y haciendo reír al público durante los fines de semana.

¿Quién es la hija de Hernán Orjuela de ‘Sábados felices’ de Caracol?

La hija de Hernán Orjuela, quien también hizo parte de ‘Día a día’, es Gabriela Orjuela Valderuten, quien es bastante activa en sus redes sociales, pues alcanza los más de 4000 seguidores. Allí, se encarga de compartir los mejores momentos que vive en compañía de sus familiares, amigos y, por supuesto, su pareja, dejando ver lo enamorada que está, pues el pasado 28 de abril llegó al altar con Nicolás, novio con quien llevaba varios años de relación.

En cuanto a la profesión que tiene la hija de Hernán Orjuela, la joven se graduó de Licenciatura en Publicidad, como lo deja ver una de sus apariciones, título otorgado por Miami International University of art and design que obtuvo en el año 2020. Actualmente, Gabriela sigue enfocada en sus proyectos y aprovechando el tiempo con su familia.