Humorista de ‘Sábados Felices’ habría sido despedido del Caracol; así le dijo adiós al canal

Sábados Felices es el programa de humor más tradicional y duradero de la televisión colombiana, transmitido ininterrumpidamente desde 1972. Este show se ha consolidado como un referente cultural gracias a su fórmula que combina concursos de chistes y una variada galería de sketches y personajes cómicos interpretados por su elenco estable de humoristas.

Uno de sus humoristas es Juan Guillermo Zapata, más conocido como Carroloco, quien debuto en el programa en el año 1987, ganando siete programas consecutivos como cuenta chistes. Aunque no logró alcanzar la meta de diez victorias seguidas para convertirse en miembro oficial del elenco, su talento no pasó desapercibido por Caracol Televisión, lo que le valió múltiples invitaciones al programa.

Sin embargo, hacia inicios del 2024, Carroloco fue señaldo de haber estado involucrado en una presunta red de lavado de dinero para el clan del Golfo, siendo investigado por la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía. Se estimaba que los activos vinculados a esta red podrían ascender a 12 mil millones de pesos colombianos.

Tras más de un año de las delicadas acusaciones, Carroloco compartió una imagen del canal Caracol en su cuenta de Instagram, con unas conmovedoras palabras de agradecimiento hacia este, lo que se interpretó como su salida del canal:

“Desde lo más profundo de mi corazón, agradezco a la empresa que ha creído en mí y me ha dado la oportunidad de crecer. Cada día, me esfuerzo por aportar lo mejor de mí, porque sé que defraudar a esta organización sería un acto de ingratitud hacia quienes han confiado en mí y, sobre todo, hacia mi familia”, expresó.

Añadiendo: “Valoremos cada instante y cada esfuerzo, porque nuestro compromiso no solo transforma nuestras vidas, sino también el futuro de aquellos que amamos. Juntos, construimos un camino de éxito y gratitud. Mil BENDICIONES a quienes generan empleo”