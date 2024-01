“Época bastante fuerte”: Hernán Orjuela abrió su corazón y reveló los principales motivos de su salida de ‘Día a Día’

Hernán Orjuela es un famoso locutor, productor y presentador, quien hizo parte de la televisión colombiana desde hace varios años, convirtiéndose en una figura icónica de ‘Sábados felices’, pero eso sí, también estuvo siendo parte de producciones como: ‘También cáeras’, ‘Trendiando’ y por supuesto, estuvo presente en ‘Día a Día’ de Caracol televisión. Aunque el bogotano lleva una vida fuera de Colombia, lo cierto es que recientemente el bogotano abrió su corazón y reveló los principales motivos de su salida de ‘Día a Día’.

Le puede gustar: Alina Lozano y Jim Velásquez confesaron los ‘milloncitos’ que le pidieron a RCN para llegar a La Casa de los Famosos

Sin embargo, su nombre volvió a sonar en los principales medios de comunicación debido a que recientemente durante la trasmisión del programa ‘Lo sé todo’, uno de sus presentadores Ariel Osorio, reveló detalles de su salida de ‘Día a Día’, asegurando que esta se dio en vivo y por ende, él no tenía ni idea de este tema. Días más tarde, el video que ronda a través de las redes sociales llegando hasta Hernán, quien no dudó en referirse al tema a través de su cuenta oficial de ‘TikTok’.

El famoso presentador inició sus declaraciones, asegurando que la salida de Ariel se dio por decisiones interinas, en parte. Seguidamente, Orjuela destacó que para aquel momento él entró como director de ‘Día a Día’, esto después de una sugerencia por parte del director de entretenimiento y también la asesora, Cristina Palacios: “Inicialmente entré a ‘Día a Día’ como director integral no como presentador, pero me pusieron algunas condiciones que debía haber una reestructuración en el personal en ese entonces Jota Marío, y tocaba ajustar algunas baterias”.

También puede leer: ¿Con la belleza intacta? Carolina Cruz desempolvó sus inicios en el modelaje y confesó que era una “bebé”

Hernán destacó que una de las decisiones que tuvo que tomar fue prescindir de algunas figuras como Ariel Osorio: “Pero no fue sacado al aire como estaban diciendo. Me tocó decirle lastimosamente que sus servicios no se seguían presentando en el programa”, así como también con César Escola y María Cecilia Botero. Otro de los detalles que terminó causando sorpresa fue precisamente, su decisión de abandonar ‘Día a Día’: “Fue una experiencia maravillosa no me puedo quejar”.

Sin embargo, el bogotano reiteró que era un trabajo bastante desgastante para él, pues iniciaba sobre las 04:30 am y posteriormente llegaba a su casa a revisar las nuevas propuestas, contenidos y aquellos que errores y desaciertos que tuvo el programa sobre las 7 y 8 pm. Luego, según él le dieron la bienvenida a Agmeth Escaf y allí entra como presentador y director: “Una época bastante fuerte, tenía literalmente un desgaste absoluto entre hacer ‘Sábados felices’ y ‘Día a Día’”. Finalmente, Hernán destacó que llegó un momento en que se le fueron las luces, por lo que decidió salir del programa matutino, confesando que tal era el agotamiento que mientras Silvestre Dangond estaba de visita comenzó a verlo doble y pidió salir discretamente del aire, posteriormente se dirigió a la clínica reiterando que se trataba de falta de descanso.