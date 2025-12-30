Alfonso Lizarazo, el alma de ‘Sábados Felices’, reapareció en redes a sus 85 años; así se ve

Caracol Televisión puede darse el lujo de decir que tiene un programa con un récord Guinnes, ‘Sábados Felices’, formato que originalmente fue planteado bajo la visión creativa de Alfonso Lizarazo, hombre que reapareció recientemente en redes a sus 85 años. Así se ve.

Por este formato, que ha sido transmitido de manera ininterrumpida desde 1972, han pasado distintas figuras humorísticas que se han convertido en iconos para los colombianos y que lamentablemente para los fans ya partieron de este mundo terrenal, tales como: La ‘Gordita’ Fabiola, Lucero Gómez, Jaime Agudelo, ‘Pacho sin fortina’, Leonardo Vargas ‘Fatman’, Enrique Colavizza, El ‘Mocho’ Sánchez, entre otros.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢 >>> Humorista de ‘Sábados Felices’ habría sido despedido del Caracol; así le diría adiós al canal

Canción de Sábados Felices a La Gorda Fabiola (Captura de video.)

Pero mientras unos han abandonado este plano, otros se aferran a la vida y se mantienen lucidos, como Lizarazo, hombre que el pasado 29 de diciembre cumplió sus 85 años, suceso en el que estuvo presente el también comediante Marco Antonio Amaya, quien mostró el estado de salud del fundador del formato de cuenta chistes por medio de un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales y que se llenó de comentarios.

“Este señor si era el alma de ‘Sábados Felices’”, "El país aún no ha estado a la altura del reconocimiento que merece don Alfonso“, ”Dios bendiga a Don Alfonso", “Muchas alegrías para la televisión en un solo lugar”, “Toda una figura, mis respetos”, “Cuando ese programa daba gracia” y “No hay uno igual que él”, fueron algunos de los comentarios.

Alerta se va de Colombia por la “inseguridad”

Ricardo Lozano, ‘Alerta’, es uno de los comediantes más queridos en Colombia, entre otras cosas por su paso por ‘Sábados Felices’ y ‘La Casa de los Famosos’; comediante que recientemente dejó atónitos a sus fans al revelar qued ecidió abandonar el país junto a parte de su familia por “la inseguridad”.

Aunque la felicidad golpea a su puerta constantemente, Lozano reveló recientemente lo sentido que se siente por la situación de seguridad del país, hasta el punto que decidió radicarse en Estados Unidos en pro de un mejor futuro para él y los suyos.

“Año nuevo, vida nueva. Como está nuestro país, Colombia, un poco inseguro, vamos a empezar año nuevo y una nueva vida en los Estados Unidos. Nos vamos a quedar acá un rato, pero vamos a seguir luchando por nuestro país desde acá. Colombia, te queremos”, fueron las palabras del comediante, las cuales abrieron un gran debate en la web.