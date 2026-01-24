Tatiana Gordillo rompió el silencio y confesó los motivos de su salida de Noticias Caracol

Noticias Caracol es el informativo que pertenece a ‘Caracol televisión’ desde hace más de 25 años, ofreciéndole a los televidentes información de primera mano sobre los principales hechos que son noticia en cada uno de los rincones del país. Siendo su equipo de periodistas los principales protagonistas, sin embargo, hace pocos días una de ellas decidió tomar un nuevo rumbo renunciando a Caracol y recientemente, reveló los motivos que la llevaron a decirle adiós al canal.

¿Quién es Tatiana Gordillo, de Noticias Caracol?

Tatiana Gordillo es una reconocida periodista y presentadora, quien durante 10 años hizo parte de Noticias Caracol. Siendo una de las principales reporteras en la capital colombiana y convirtiéndose en la ‘biciperiodista’, lo que la llevó a ganarse el cariño de los televidentes en varias de sus apariciones.

Sin embargo, el 23 de enero confirmó su salida de Noticias Caracol en medio de su tristeza, agradeciendo a los televidentes y por supuesto, al canal por el apoyo y cada uno de los aprendizajes a lo largo de estos años.

¿Por qué renunció Tatiana Gordillo a Noticias Caracol?

Aunque en principio Gordillo no reveló mayores detalles al respecto, horas más tarde a través de su cuenta de Instagram la periodista confesó los motivos por los que decidió irse de Noticias Caracol:

“Durante 10 años caminé estas calles, escuché cientos de historias (…) Entendí que el periodista no es informar, sino sentir lo que otros sienten (…) Durante estos 10 años hice muchas cosas (…) Allí descubrí que mover es avanzar (...) Hoy tengo que decirles hasta pronto porque a veces los sueños requieren un poquito de valentía, no es para nada fácil de verdad, pero hoy decidí asumir un nuevo reto, voy a asesorar una entidad muy importante para la gente en este país con la misma pasión, el mismo compromiso y sobre todo el mismo corazón por ustedes. Pero no voy de ustedes, voy a seguir contando historias, enseñando trámites“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Tatiana Gordillo, de Noticias Caracol.

Asimismo, la experiodista de Noticias Caracol sostuvo que además de una nueva oportunidad en una entidad, también buscará sacar su propio proyecto adelante y que tiene que ver con su pasión por las bicicletas, sin embargo, no reveló mayores detalles al respecto.

¿Quién es el esposo de Noticias Caracol?

El esposo de Tatiana Gordillo de Noticias Caracol es Andrés Pacheco, quien de acuerdo a su cuenta de Instagram, en un realizar audiovisual que estaría sobre sus 40 años de edad. Allí, alcanza lo más de mil seguidores encargándose de dejar claro su gusto por el ciclismo, pues en su descripción se lee: “Ciclista de corazón. Amante de la montaña”, siendo esta una de las cosas que tiene en común con la periodista, ya que Gordillo es más conocida como ‘La bici periodista’.

Según varios de sus post, el gusto por los viajes termina siendo más que evidente, por supuesto, en compañía de su esposa y otros amigos, pero, sin duda, la bicicleta forma parte fundamental de su feed. Además de contar con un evidente talento en materia fotográfica y la calidad de las mismas.