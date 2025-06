Hernán Orjuela habló del programa de Caracol en el que no volvería a participar; resaltó que fue una irresponsabilidad

Hernán Orjuela es un conocido presentador, quien durante varios años hizo parte de Caracol Televisión en algunas producciones de entretenimiento como lo fueron ‘Día a día’, ‘Sábados felices’ y ‘También caerás’, sin embargo, el bogotano decidió tomar un nuevo rumbo fuera de Colombia, radicándose hace varios años en Miami, Estados Unidos, en compañía de su esposa y sus dos hijos. Sin embargo, Colombia sigue presente en su corazón, estando al tanto de las diferentes situaciones que se viven en el país, tanto así que hace pocos días, en medio de una entrevista, Orjuela habló del programa de Caracol en el que no volvería a participar.

Orjuela actualmente hace parte de un programa de entretenimiento como lo es ‘Trendiando’, donde se ha encargado de recibir a diferentes artistas y celebridades de diferentes partes del mundo, además de buscar darse a conocer en las redes sociales y seguir presente en Colombia.

En medio de una de sus más recientes apariciones, Hernán en entrevista con Carlos Ochoa de su participación en ‘También caerás’, donde reiteró lo arriesgados que fueron a la hora de realizar varias de las dinámicas en el programa de Caracol: “No me gustaría, y te digo sinceramente, Carlitos, volver a hacer programas como también caerás y no me lo cambie, ni la estructura de las cámaras escondidas porque éramos muy irresponsables. Hoy en día yo creo que estaría preso con tanta cantidad de cosas que hicimos”.

Asimismo, el expresentador de Caracol reiteró que si siente que fue una irresponsabilidad lo ocurrido debido a los sustos que hacían en las calles, resaltando que al día de hoy esto podría llegar a tutelas y denuncias, pues no se arriesgaría nuevamente a este tipo de situaciones, poniendo como prioridad su tranquilidad.

¿Quién es la esposa de Hernán Orjuela, expresentador de Caracol?

La esposa de Hernán Orjuela, expresentador de Caracol Televisión es Patricia Valderuten, con quien lleva más de 15 años de matrimonio y más allá de seguir enamorados a pesar del tiempo, han sabido apoyarse en cada uno de sus proyectos. De acuerdo con la cuenta de Instagram de Patricia es una emprendedora que también haría parte del programa ‘Trendiando’ junto a su pareja. Así como también siendo la SEO de ‘The Petworking. PetBiz community & foundation’ que busca apoyar a las organizaciones sin fines de lucro y consciente de una sociedad responsable con mascotas.