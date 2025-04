Hernán Orjuela, expresentador de Caracol, confesó lo difícil que fue llegar a Estados Unidos sin trabajo, “no había plata”

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación con más reconocimiento en el país y muestra clara de ello ha sido el público que ve cada una de sus producciones y por ende, el impacto generado a lo largo de cada una de ellas. Entre ellas se destaca ‘Sábados felices’, un programa de humor que lleva más de 50 años al aire y durante este tiempo han sido varios los presentadores que han pasado por este, como lo fue Hernán Orjuela, quien además de hacer a un lado a Caracol también se fue del país y ahora el conductor habló de lo difícil que fue llegar a Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Periodista de Noticias Caracol mostró su tristeza ante el doloroso fallecimiento

¿Por qué Hernán Orjuela salió de ‘Sábados felices’ de Caracol?

Hernán Orjuela durante varios años fue el presentador de ‘Sábados felices’, lo que trajo consigo un amplio reconocimiento entre los televidentes y en esa medida un cariño. Sin embargo, luego de varios años al aire, el conductor dio a conocer que no seguiría, siendo esta una decisión muy personal, pues decidió darle paso a nuevos proyectos y años más tarde se fue de Colombia para radicarse en Estados Unidos.

¿En qué trabaja actualmente Hernán Orjuela, expresentador de ‘Sábados felices’?

Hernán Orjuela a pesar de que ya no reside en Colombia, no se ha desligado de su pasión, siendo, precisamente, la televisión y la presentación. Desde hace un buen tiempo forma parte de ‘Trendiando’, programa de Nuestra Tele Internacional, además de su proyecto personal buscando darse a conocer por medio de las redes sociales.

Hernán Orjuela, de ‘Sábados felices’ habló de su llegada a Estados Unidos

Hernán Orjuela regresó a Colombia y en medio de su llegada estuvo haciendo parte del programa ‘Bravíssimo’ de City TV, donde se refirió a varios temas, entre ellos, los complejos momentos que vivió al irse de Colombia y por ende, radicarse en Estados Unidos: “La decisión no fue fácil, yo llegué allá sin puesto. Llegué con la brutalidad, porque no tengo otra palabra de que yo iba a vivir con pesos colombianos en Estados Unidos. Estaba en mi primer año sabático y a los dos meses ya no había plata que aguantara porque en Estados Unidos todo te cuesta y era cambiar el chip. Afortunadamente, logré encontrar a alguien que me conocía y así tener un programa radial a dos horas de mi casa”.