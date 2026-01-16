Vidente reveló el destino de la relación entre Gustavo Petro y Donald Trump

Luego de la intervención militar en Venezuela, la relación entre Gustavo Petro y Donald Trump ha estado rodeada de tensión e incluso el presidente de Estados Unidos no descartó un proceso igual al de Venezuela, mencionando el tráfico de drogas y otros inconvenientes por los que atraviesa el país. Si bien, hace varios días, el presidente de Colombia expuso una llamada con Trump asegurando que tendrán un próximo encuentro presencialmente, las dudas siguen presentes en muchos ciudadanos.

Le puede gustar: Yina Calderón pidió a ‘La casa de los famosos’ tomar acciones tras ataque a ‘Epa Colombia’, “va de caída”

Tanto así que una conocida vidente se refirió a este tema, donde expuso que todo tiene que ver con las próximas elecciones presidenciales, donde desean que Petro no cuente con el apoyo a pesar de su salida de la presidencia: “Me han preguntado si va a ver lo que está pasando en Venezuela. Miren puede ser una advertencia, puede ser algo a largo plazo, quieren debilitar la posterior postura indirecta de Gustavo Petro en las presidenciales del 2026.

Esta es una presión que hace Donald Trump porque piensa que hay nexos con Nicolás Maduro, ya ustedes saben a lo que me refiero yo, específicamente, esos nexos con el… No puedo decir la palabra y esto le puede costar a Gustavo Petro una reelección indirecta o sea el sustituto de Petro pudiera estar en entre dicho, no podría ganar. Vienen cambios para Colombia porque todo se sube hacia Colombia, lo que está pasando en Venezuela sube hacia Colombia. Veo debilitarse al gobierno de Gustavo Petro, yo veo presión y aunque él diga una cosa, va a pasar y puede influir si él semeja una política parecida a la de Nicolás Maduro, él será radical", fueron las declaraciones expuestas por parte de la vidente recibiendo así varias reacciones por parte de la conocida vidente.

¿Quién sería el próximo presidente de Colombia para el 2026?

Daniel Daza sostuvo que hace un tiempo había realizado una predicción en la que se aseguraba que una mujer llegaría al poder y por ende, se convertiría en la primera presidenta de Colombia, sosteniendo así que este hecho ha cambiado un poco, pues para el famoso astrólogo el próximo presidente de Colombia será un hombre y sería de izquierda.

“Lo mejor que puede pasar es que quede una mujer y son las más opcionadas, porque cáncer es femenino y las mujeres tienen que resaltar. Cambiaron el juego y ahora no será una mujer (...) Es de izquierda (...) Será hombre y será de izquierda, después de ese haremos una transición a centro-izquierda todavía. Pero, en ese presidente de centro-izquierda, en ese período, se vuelve de derecha“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Daniel Daza.