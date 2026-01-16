Venezuela bajo la era Trump: Casa Blanca confirmó que Delcy Rodríguez cumple “todas las exigencias” de EE. UU.

EE. UU. afirma que Venezuela ha cumplido demandas y alcanzó un acuerdo energético de US$500 millones en crudo luego de la captura de Maduro.

La Casa Blanca confirmó que la administración de Delcy Rodríguez ha cumplido satisfactoriamente con la totalidad de los requerimientos de seguridad, comercio y energía impuestos por el gobierno de Donald Trump. Luego de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense, la portavoz de la presidencia norteamericana, Karoline Leavitt, calificó la actitud de Caracas como “extremadamente cooperativa”, validando así el nuevo rumbo de la relación bilateral.

El respaldo de Washington se sustenta en hitos operativos recientes, principalmente la excarcelación de cinco ciudadanos estadounidenses y la firma de un acuerdo energético valorado en 500 millones de dólares. Bajo este pacto, Estados Unidos gestionará la comercialización de 50 millones de barriles de petroleo venezolano, administrando directamente los ingresos antes de su transferencia al país sudamericano.

Petróleo y prisioneros: los ejes de la “fantástica” relación bilateral

La estabilización del suministro energético y la seguridad de los ciudadanos extranjeros se han convertido en las prioridades de la agenda compartida. Según la vocera Leavitt, el presidente Trump se encuentra “satisfecho” con los avances logrados después de una conversación telefónica directa con Rodríguez, a quien el mandatario describió como una “persona fantástica”.

Esta sintonía ha permitido avanzar en temas de minerales y comercio, áreas que estuvieron bloqueadas durante años. No obstante, el reconocimiento de la Casa Blanca a la gestión de Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada luego del vacío de poder dejado por Maduro, deja en el aire el calendario electoral. Washington evitó precisar fechas para nuevas elecciones, limitándose a expresar la “esperanza” de que se celebren en el futuro.

El factor María Corina Machado: ¿Apoyo simbólico sin viabilidad política?

De manera paralela a los acuerdos con el gobierno de facto en Caracas, Donald Trump recibió en el Despacho Oval a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. A pesar del carácter histórico de la reunión, la postura oficial de la Casa Blanca marcó una distancia pragmática respecto al futuro liderazgo de la nación vecina.

La administración Trump ha descartado la participación del movimiento de Machado en la etapa inicial de la transición. El argumento de los asesores presidenciales, citado por Leavitt, es que la dirigente “no cuenta con los apoyos necesarios” dentro de las instituciones y el territorio venezolano para ejercer un gobierno efectivo. Con esta declaración, Washington ratifica su apuesta por la interlocución directa con Rodríguez para garantizar la estabilidad inmediata y los intereses económicos estadounidenses.