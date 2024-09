Astrólogo que predijo triunfo de Gustavo Petro habló de lo que pasará en Colombia en materia política

En los últimos días, uno de los temas que más ha tenido auge ha sido precisamente el paro nacional debido al descontento de los transportes por el alza del diésel y otros incumplimientos del gobierno. Si bien, a las primeras horas de la mañana de este 6 de septiembre, el paro de camioneros fue levantado. Ante las complejas situaciones que estos bloqueos dejaron, la preocupación sigue latente para los colombianos y recientemente el astrólogo que predijo el triunfo de Gustavo Petro habló de lo que sucederá en Colombia en materia política.

Se trata del astrólogo Daniel Daza, quien se ha dado a conocer por sus diferentes predicciones, llegando a ser parte de algunos canales nacionales y llamando la atención por parte de los televidentes. Sin embargo, también ha sido blanco de amenazas por sus declaraciones, teniendo que tomar algunas medidas al respecto.

Ahora, Daniel estuvo haciendo parte de ‘El Cartel’ de ‘La Mega’ en compañía de Daniel Trespalacios, donde volvió a referirse a la situación política que se vive en Colombia y aún más con los más recientes bloqueos. El astrólogo aseguró en medio de la charla: “Dije que si la izquierda ganaba en Colombia íbamos a vivir ocho años en la izquierda o por lo menos en el centro tirando más a la izquierda, o sea, la derecha es muy difícil que gane. En las próximas elecciones, por ejemplo, vuelve otra vez Petro a mandar la izquierda con mucha fuerza y que son dos periodos entonces presidenciales que tiene que liderar la izquierda”.

Como era de esperarse la serie de comentarios por parte de los internautas no se hicieron esperar, algunos tomando con gracia las pasadas declaraciones de Daza, otros pidiendo que no sea “ave de mal aguero”, pues esperan que otros dirigentes lleguen al poder en Colombia debido a la serie de polémicas en las que se ha visto inmerso el actual presidente Gustavo Petro y finalmente quienes no creen en este tipo de predicciones. Cabe resaltar que Daniel Daza, antes de la segunda vuelta presidencia en las pasadas elecciones, aseguró que Petro sería el nuevo presidente.