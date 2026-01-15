Este es el detalle que Gustavo Petro le llevará a Donald Trump en su reunión de febrero en la Casa Blanca

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que entregará un obsequio de alto valor simbólico a su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante la reunión bilateral programada para la primera semana de febrero en Washington. El gesto busca suavizar una relación que, hasta hace apenas unos días, se mantenía en un estado de confrontación retórica a través de plataformas digitales.

En declaraciones ofrecidas a la cadena Telemundo 51, el jefe de Estado colombiano detalló que el presente consiste en una pieza inspirada en la tradición orfebre precolombina. Aunque Petro aclaró que no se trata de una pieza original del patrimonio arqueológico, sino de una imitación de alta calidad, enfatizó que el objetivo es proyectar la identidad de una “cultura fuerte” y resaltar la riqueza ancestral de los territorios del sur frente al mandatario republicano.

De la tensión en redes al protocolo diplomático

Este encuentro con la Casa Blanca marca un giro radical tras un inicio de 2026 caracterizado por la “incomunicación”, palabra que el propio Petro utilizó en la Plaza de Bolívar para describir los choques previos en redes sociales. El mandatario reconoció que la mediación verbal era necesaria para evitar que la “violencia digital” se trasladara a la realidad de las políticas binacionales.

El acercamiento definitivo se gestó el pasado 7 de enero mediante una llamada telefónica de aproximadamente una hora. Según versiones de ambos gobiernos, el contacto permitió abordar temas sensibles como la lucha contra el narcotráfico y la migración, puntos que han sido el eje de las críticas de Trump hacia la administración colombiana.

La agenda estratégica en Washington

Pese al simbolismo del regalo, la reunión que se prevé para febrero tendrá un trasfondo pragmático y de alta presión. El propio Donald Trump, a través de su red social Truth Social, recordó que, si bien el diálogo es bienvenido, su prioridad absoluta sigue siendo el control fronterizo y la erradicación del flujo de cocaína hacia Estados Unidos. Asimismo, la cancillería colombiana y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, lideran actualmente los preparativos logísticos y temáticos de la visita.

Se espera la confirmación total y la expectativa de este encuentro. Sin embargo, el intercambio de este símbolo será el preámbulo de una jornada donde se definirá el rumbo de la cooperación económica y de seguridad para el resto del año, en lo que promete ser la prueba de fuego para la diplomacia del Gobierno Petro con la nueva era Trump.