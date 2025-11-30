Reconocido astrólogo confesó quiénes podrían quedarse con la presidencia de Colombia para 2026

Daniel Daza es un reconocido astrólogo y vidente colombiano con más de 15 años de experiencia en el mundo esotérico y de la adivinación. Es conocido por su conexión con los planos astrales y su habilidad para interpretar el significado detrás del movimiento de los astros y las cartas del tarot. Con el paso de los años ha alcanzado una amplia popularidad debido a las predicciones en las que ha acertado sobre eventos y figuras relevantes en el país.

Le puede gustar: Vidente lanzó sorpresiva predicción tras el secuestro del hijo de Giovanny Ayala

Daza, quien predijo el triunfo de Gustavo Petro como presidente ahora ante unas próximas elecciones presidenciales, el astrólogo volvió a referirse al tema político, dando a conocer que la izquierda, al parecer, seguiría en el poder por cuatro años más:

“Mi predicción es que la izquierda en Colombia gobernará durante dos períodos consecutivos. Actualmente, atravesamos el primero, y el siguiente, según la energía femenina de cáncer, correspondería a una mujer. Esto se conecta con la tendencia que ya se observa en la esfera pública, cada vez más mujeres ocupan espacios relevantes en la agenda mediática y ganan fuerza en redes sociales, escenarios donde hoy se libra buena parte del debate político”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Daniel Daza en entrevista con el programa ‘Lo sé todo’.

Para Daza, algunos de los nombres que resuenan desde el plano de la izquierda son Carolina Corcho, la exministra de salud, mientras que en la derecha conocidas figuras como Vicky Dávila y Paloma Valencia. Ante este panorama y revisando sus cartas natales, estas figuras se alejarían del espectro presidencial, dando a conocer que otras candidatas femeninas podrían llegar a esta contienda electoral, teniendo gran relevancia a lo largo de las mismas.

Lo que queda claro en su predicción es que el 2026 será el año de cáncer, trayendo consigo un cambio importante para el país, donde la energía femenina tendrá un gran poder e incluso existe la posibilidad de que una mujer se convierta en la primera presidenta de Colombia y si esta predicción se llega a dar sería un momento histórico para el país.