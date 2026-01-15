Gustavo Petro y Donald Trump de frente: se confirmó en Consejo de Ministros la fecha de su reunión en la Casa Blanca

Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), y a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/ Doug Mills / Pool / Carlos Ortega ARCHIVO

El anuncio en el consejo de ministros, este 14 de enero, marca el desenlace de una crisis que escaló a niveles críticos luego de que el republicano sugiriera, apenas días atrás, una posible intervención militar en territorio colombiano. Sin embargo, la tensión comenzó a ceder luego de una extensa llamada telefónica de 55 minutos sostenida el pasado 7 de enero, la cual fue calificada por ambos líderes como “constructiva”.

Sobre la relevancia del encuentro en Washington, el presidente Petro fue enfático en señalar que el objetivo principal es garantizar la estabilidad de los ciudadanos:

“El debate entre Estados Unidos y Colombia... entre los gobiernos, entre los presidentes que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero. Ya veremos los resultados de esa reunión, es determinante. Mi intención es que el colombiano y la colombiana en general ,de cualquier lugar del país, no sufra y esté tranquilo”, afirmó el mandatario.

La agenda en la Casa Blanca: drogas y soberanía

El encuentro busca establecer una hoja de ruta en temas neurálgicos donde Petro y Trump han mantenido visiones opuestas: la lucha contra el narcotráfico y la situación política en Venezuela.

Por su parte, Donald Trump, quien pasó de calificar a Petro como “maleante” a utilizar un lenguaje diplomático, expresó tras la llamada inicial su disposición para el diálogo. La cita exacta del presidente estadounidense sobre este acercamiento fue:

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Aprecié su llamada y tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano”.

La reunión del 3 de febrero será coordinada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con la mira puesta en desescalar la retórica de confrontación y buscar puntos de acuerdo en la seguridad hemisférica.