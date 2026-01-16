Yina Calderón pidió a ‘La casa de los famosos’ tomar acciones tras ataque a ‘Epa Colombia’, “va de caída”

Yina Calderón es uno reconocida creadora de contenido, quien ha dado de que hablar desde hace varios años debido a su rol polémico tanto en las redes sociales, como lo en los diferentes ‘realities’ de los que ha formado parte y el más reciente tuvo que ver con ‘La casa de los famosos’, del Canal RCN y en medio de una de sus más recientes apariciones pidió al canal poner un alto luego de que se refirieran a su gran amiga ‘Epa Colombia’.

Aunque en principio las diferentes entre Yina y ‘Epa Colombia’ terminaron siendo más que evidentes, lo cierto es que con el paso del tiempo lograron construir una fuerte amistad que les permitió apoyarse en cada uno de sus proyectos y por ende, demostrar así el cariño que se tienen.

En medio del estreno de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos’, algunos de los participantes no han dudado en referirse a otras figuras del entretenimiento, siendo este el caso de ‘Epa Colombia’, una reconocida creadora de contenido, quien pronto cumplirá un año de estar privada de la libertad luego de ser declarada culpable de varios delitos.

Ante la mención de algunas de las figuras en ‘La casa de los famosos’, Yina Calderón no dudó en referirse a este tema saliendo en defensa de su amiga y por ende, pidiéndoles a los participantes que creen su propio contenido y de paso al canal RCN para que ponga un alto frente a este tema:

“Ustedes saben lo mucho que apoyo ‘La casa de los famosos’ y lo agradecida que estoy con el canal, esto no es un tema con la producción, pero no puedo creer que estén permitiendo que un tipo como Nicolás Arrieta empiece a hablar mi$rd# de mi amiga, ‘Epa Colombia’ y ni siquiera se puede defender. Yo no sé qué les pasa a estos m%lparid&s les quedó grande hacer contenido allá, no tienen con quien pelear allá, con quien discutir. Este man no tiene a quien montársela allá, para que se meta con una persona que está en el exterior y que aparte de eso está encerrada, yo no sé, si siguen así este programa va de caída, en pique. También es un llamado a la producción para que por favor les amarre ese pico (...) Qué les está pasando, hagan contenido, hagan secciones, no hace ni mi$rd5″, fueron las declaraciones expuestas por parte de Yina Calderón, de ‘La casa de los famosos’.