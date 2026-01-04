Marbelle se burló de Gustavo Petro tras fuerte advertencia de Trump, “lástima que el trasero…”

Una de las cantantes más conocidas en Colombia es Marbelle, quien cuenta con una carrera demás de 20 años, consolidándose así en géneros como tecnocarrilera, balada y ranchera, lo que la llevó a formar parte de los principales escenarios del país y también a llegar a la televisión con su propia telenovela ‘Amor sincero’ y su participación en formatos como ‘La Descarga’ y ‘El Factor X’. Sin embargo, en varias ocasiones la bonaverense ha dado de que hablar por su molestia en contra de Gustavo Petro.

La cantante sin duda ha sido una de las figuras más detractoras de Gustavo Petro y su gobierno desde un inicio de su mandato y luego de más de tres años la situación no ha cambiado mucho y por supuesto, Marbelle no desaprovecha oportunidad para evidenciar su descontento, pero también burlarse de algunas de las situaciones que rodean al mandatario.

Y es que luego de la intervención militar estadounidense en Venezuela, donde fue capturado Nicolás Maduro, quien será imputado por varios delitos, las apariciones del presidente Donald Trump terminaron siendo más que necesario, aprovechando para revelar varios detalles de lo ocurrido durante esta operación y de paso hacer un llamado a quienes quieren afectar a Estados Unidos, pero sin duda, una de las declaraciones que llamó la atención fue su manera de referirse al presidente Gustavo Petro:

"“(Petro) Tiene laboratorios de cocaína. Tiene fábricas donde produce cocaína. (...) La están enviando a EE. UU. Así que sí, tiene que cuidarse el trasero”, fueron las declaraciones que añadió Trump y aunque no fueron respondidas por Gustavo Petro, las diversas reacciones no se hicieron esperar, una de ellas, por parte de Marbelle, quien es muy activa en su cuenta de ‘X’ y allí, además de compartir la imagen del discurso de Trump agregó: “Lástima que el trasero es lo que más atrofiado tiene… Solo ruinas".

Ante sus declaraciones fueron varios los comentarios tanto en contra como a favor de la cantante, pero resaltando las inesperadas declaraciones de Trump sobre Petro que, más allá de apoyo, generaron risas.

¿Por qué Marbelle no se fue de Colombia?

Marbelle realizó una promesa de irse de Colombia si Petro llegaba a la presidencia, decisión que hasta el momento no se ha dado y ante la serie de comentarios, la artista decidió referirse a este tema de manera contundente. A través de su cuenta de ‘X’, donde alcanza los más de 400 mil seguidores, Marbelle indicó: “Para los que pregunta que por qué no me he ido. Fácil… Gano muuy bien, me aman y porque Fuera Petro, porque quiero, puedo y no me da miedo”. Las respectivas declaraciones de la artista estuvieron acompañadas de una imagen de la artista luciendo un vestido negro con algunos detalles, en medio de una sesión fotográfica.