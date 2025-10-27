“Sin visa, sin dignidad, sin familia”: Marbelle se fue en contra de Petro luego de confirmar su separación

Una de las artistas más famosas en Colombia es Marbelle, quien con el paso de los años ha logrado construir una amplia carrera que le ha permitido darse a conocer en diferentes ciudades de Colombia. Tal fue su crecimiento que llegó hasta la televisión con su propia telenovela ‘Amor sincero’ que trajo consigo un amplio número de fanáticos no solo por su música, sino también por su historia. Actualmente, la cantante sigue enfocada en su rol como solista, acompañando los proyectos de su hija, Rafaella, quien también decidió seguir este mismo camino.

Más allá de dar a conocer su música, Marbelle también ha dado de que hablar por sus diferentes declaraciones, especialmente en contra de algunos políticos, siendo el caso de Gustavo Petro, pues no resulta ser un secreto su inconformismo con la labor del mandatario.

Durante el más reciente fin de semana, Petro confirmó su separación de Verónica Alcocer, lo que generó sorpresa entre los colombianos, pues reiteró que hace mil años no estaban juntos. Ante el hecho, la serie de críticas no se hicieron esperar a través de las redes sociales y una de las que llamó la atención tuvo como protagonista a Marbelle, quien aseguró “Y el drogadicto care crimen sin visa, sin dignidad, sin familia, sin poder, gamín de quinta, bruto, narco, culo roto, zopenco, inútil, perezoso, racista, misógino con ínfulas de rey del universo … ¿Ya despertaría del totazo?"

¿Por qué la hija de Marbelle se fue de la casa a los 14 años?

Rafaella, la hija de Marbelle, se separó de su mamá teniendo tan solo 14 años de edad. De acuerdo con lo mencionado en pasadas apariciones, la joven tomó la decisión de irse a vivir sola, pues deseaba hacerse cargo de sí misma, demostrando el valor y el esfuerzo detrás de cada cosa que ha logrado.

Aunque le agradece a su mamá por lo brindado, siente que esta experiencia logró formarla bastante y convertirla en lo que es hoy, una mujer que lucha por lo que desea alcanzar. Actualmente, la joven está enfocada en su carrera musical, siendo apoyada por cada uno de los conocimientos con los que cuenta su mamá.