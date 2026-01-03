Marbelle celebró la captura de Nicolás Maduro y pidió recuperar a Colombia, “huele a libertad”

Marbelle es una reconocida cantante colombiana que inició su carrera siendo una niña, actualmente contando con una experiencia que sobrepasa las dos décadas y que sigue latente gracias a éxitos como ‘Amor sincero’, ‘Adicta al dolor’ y ‘Collar de perlas finas’. Sin embargo, más allá de su éxito profesional, la artista ha generado polémica por sus inesperadas declaraciones en contra del actual gobierno de Gustavo Petro y ahora saliendo en apoyo al presidente Donald Trump.

Le puede gustar: “Es una mi$rd&”: Yeison Jiménez habló de la incómoda situación que vivió en Fin de Año

En las últimas horas, el mundo ha tenido los ojos puestos en la situación de Venezuela luego de que a partir de una intervención por parte de los Estados Unidos se realizara la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, tras varios años de un régimen.

Ante esta situación han sido varias las reacciones expuestas por parte de diferentes figuras en apoyo a esta decisión, una de ellas ha sido Marbelle, quien es una de las mayores opositoras del gobierno de Gustavo Petro y ahora, con la captura de Nicolás Maduro, no dudó en demostrar su cariño para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump tras esta operación: “Peace forever (...) Bailemos (...) Día 3 del 2026. Huele a libertad, ahora recuperemos a Colombia”.

Marbelle confirmó su alianza con Abelardo de la Espriella

hace pocas semanas Marbelle se dejó ver en el Movistar Arena acompañando y demostrando suapoyo a Abelardo de la Espriella, siendo así su candidato para las próximas elecciones presidenciales. Cabe resaltar que hasta el momento el también abogado figura como precandidato presidencial, pero es evidente el apoyo que ha recibido

“Hola, mis amores, les quiero contar que me encuentro desde el Movistar Arena. Miren esta belleza… abajo, arriba, al centro mejor dicho, esto está lleno, lleno. Lo que más me emociona de esto realmente es ver que toda la gente vino porque quieren apoyar, porque realmente nos preocupa nuestro país y lo hacen de buena onda.

Qué lindo es ver como sin necesidad de repartir tamales ni plata amarrada a los tamales se pueda convocar a los ciudadanos, se siente un aroma a dignidad, a libertad, a seguridad, a gente que quiere ver a su país cada vez mejor, eso es lo que se siente en este momento (...) Esto es Colombia (...) Los que no vinieron no se preocupen aquí esto está, o sea ustedes están haciendo lo suyo desde casa. El día que no se puede quedar en cada es el día que hay que votar, no nos podemos quedar encerrados.