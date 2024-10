Marbelle es una de las artistas más conocidas cuando de hablar de géneros como la ranchera, tecnocarrilera, pop y plancha se trata, pues con pocos años de vida tuvo claro que su pasión estaba en la música. Aunque este no ha sido un camino fácil de transitar, la artista contó el indiscutible apoyo de su mamá, quien fue su apoyo vital para llegar a los principales escenarios del país y construir una carrera que lleva más de 15 años de trayectoria, mismos que le han permitido figurar en programas en diferentes programas de entretenimiento y hasta ser la protagonista de su propia telenovela ‘Amor sincero’. Actualmente, la artista está dedicada a sus proyectos y hace pocos días Marbelle confesó en ‘La Descarga’ de Caracol la razón por la que muchas personas no la quieren.

La artista regresó para ser la mentora de ‘La Descarga’ de Caracol, un programa de canto enfocado en sacar a relucir aquellos nuevos talentos del país, estando acompañada de figuras como Gusi, Santiago Cruz y Maía, demostrando así su talento vocal y donde estas reconocidas figuras terminan siendo los guías predilectos para adelantar este camino.

En uno de los pasados capítulos quien terminó llamando la atención fue precisamente Marbelle, quien además de dar algunas recomendaciones a quienes forman parte de su equipo, también saca a flote aquellas situaciones personales. El mencionado momento tuvo lugar con el participante Ranfi, pues de entrada la artista resaltó: “Del amor al odio hay un paso”, para luego dar el motivo detrás de sus acciones: “A mí me cuesta mucho cambiar cuando tengo un pensamiento de alguien, tú me recuerdas a alguien que me hizo mucho daño en alguna parte de mi vida”. Seguidamente y en medio de risas, Marbelle reiteró que si se trataba de una madrastra malvada o algo extraño. Mientras que Renfi resaltó que se trataba de algo parecido.

“Tuvo que ser una bruja horrible. Valoro mucho que seas frentero y honesto. Creo que de entrada rompe muchos estereotipos y eso da mucha tranquilidad porque sabes, eso es lo que necesitamos ahí arriba, ser reales (…) Quieres que te confiese algo, esa es la razón por la que mucha gente no me quiere por ser y por ir en contra a veces de las normas, bueno, ya nos vamos a ir conociendo Ranfi”, fueron las declaraciones expuestas por Marbelle.

¿Cuántos años tiene Marbelle?

Marbelle tiene 44 años de edad, tiempo en el que ha llevado a cabo diferentes proyectos, especialmente cuando de música se trata, pues desde hace un buen tiempo forma parte del equipo de ‘Planchando el despecho’, recorriendo así diferentes ciudades de Colombia en compañía de figuras como Yolanda Rayo, Laura de León y Majida Issa.