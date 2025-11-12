Marbelle mostró su talento en la composición con canción para Gustavo Petro; le piden convertirla en villancico

Marbelle es una de las artistas de música pop, tecnocarrilera y balada más conocida en el país, adquiriendo así una amplia visibilidad en diferentes rincones del país y construyendo una carrera de más de 20 años. Más allá de la música, la cantante también ha dado de que hablar por su rol en la política colombiana, dejando claro su descontento con Gustavo Petro y ahora su apoyo a Abelardo de la Espriella, quien se perfila como un fuerte candidato para las próximas elecciones presidenciales.

Sin duda, la cantante ha generado polémica con sus declaraciones, pues no duda en referirse de manera cruda y directa tanto a Gustavo Petro como a otras figuras que hacen parte de la izquierda colombiana, siendo constantes sus declaraciones a través de la plataforma ‘X’, donde termina siendo bastante activa.

En medio de una de sus más recientes apariciones, Marbelle aseguró: “Buenos días. Léase cantando “Duérmete remolachito. Que la fiscal viene ya. Pon al frente tus puñitos Porque te encarcelarán … Hampón piruriruriru. Hampón pirurirurá (Bis) Si no lo detienen saldrá a robar. Si no lo detienen se les va a escapar”.

Ante el hecho, las diversas reacciones no se hicieron esperar y en medio de la serie de comentarios se lee: “Definitivamente, un sarcasmo sin clase, deslucido. Hasta para eso te falta glamour”, “Ay, mi Marbelle me tienes muerta de risa”, “Este debería ser el nuevo villancico oficial en esta Navidad”, “Ojalá y pegue antes de diciembre”, “Marbelle, querida eres un genio”.

¿Por qué Marbelle terminó su relación con Sebastián Salazar?

A inicios de este 2025 los rumores sobre la ruptura de la intérprete de ‘Adicta al dolor’ con su pareja estuvieron latentes, sin embargo, ella optó por no referirse a este tema. Pero, durante los primeros días de julio fue la presentadora invitada en el programa ‘La Corona TV’ de City TV, donde este tema no pasó de largo, pues además de confirmar su ruptura que se dio ya hace más de dos años, también dejó claro que lleva una buena relación con Sebastián:

“Ya no tengo acciones, pero si les quiero decir que soy fiel, hice parte de esa familia leona (…) Pero que les puedo contar ya hace bastante tiempito no lo he querido hacer público porque es lago de lo que yo no hablo mucho y que lo he mantenido ahí, precisamente por la relación por mucho tiempo estuvo ahí.

Por amor, por respeto, porque igual seguimos en comunicación con muchas cosas, pero hemos dado un paso importante en la relación que fue hacer una pausa y ya vamos para tres años más o menos. Una pausa para entender las decisiones y los tiempos de cada uno, no ha sido fácil, pero acá estamos y seguimos en la pausa", fueron las declaraciones que añadió Marbelle.