“Tiene que cuidarse el trasero”: Trump amenazó a Petro y no descarta ataques en Colombia tras caída de Maduro

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció por primera vez luego de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, quien fue capturado junto a su esposa en una operación ejecutada por las fuerzas armadas. En el pronunciamiento que hizo desde su residencia de descanso en Mar-A-Lago, Florida, Trump le mandó un duro mensaje a Gustavo Petro.

Lo ocurrido en Caracas reavivó entre analistas políticos el recuerdo de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, que derivaron en varios choques verbales entre Donald Trump y Gustavo Petro. Estos desencuentros surgieron luego de una acción del líder del Pacto Histórico meses atrás, cuando se manifestó con un megáfono en Nueva York y, entre otros mensajes, se dirigió directamente a las Fuerzas Armadas estadounidenses. A raíz de ese episodio, el Gobierno norteamericano le retiró la visa y lo incluyó en la denominada Lista Clinton.

Tras la caída del presidente venezolano considerado ilegítimo, Petro afirmó en una publicación que “no está preocupado en absoluto” y sostuvo que no existe ningún vínculo con el narcotráfico, a diferencia de las acusaciones que en Estados Unidos pesaban sobre Nicolás Maduro.

“No tengo nada que esconderme como otros. Ni asesinatos, ni fosas comunes, ni 6.402 jóvenes asesinados en el gobierno que usted defiende, ni 3.000 presos políticos presos jóvenes. No convivimos con narcoterroristas que decidieron hasta refundar la Patria y casi lo logran. (...) No aparezco en el número 82 en ninguna lista de narcotraficantes ni mi hermano asesinó 700 personas en grupos de limpieza, ni aumenté la pobreza, ni mandé la gente por millones al hambre”, afirmó Petro.

“Mi trabajo es democracia para el pueblo, equidad y paz.En Nueva York estaba cobijado por la ley que protege la ONU y dije lo que pienso. Ningún ejército en Palestina puede obedecer las órdenes de genocidio. Ni en Palestina ni en ningún lugar del mundo, porque es crimen contra la humanidad, no solo contra una nación”, añadió.

Estas palabras de Petro fueron refutadas por Trump en la alocusión, mismo que le mandó una amenaza al primer mandatario de los colombianos: “Él tiene fábricas, tiene molinos, para hacer esta droga, él tiene que cuidar su trasero”.