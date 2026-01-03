Presentadora se quebró en vivo tras anunciar la captura de Nicolás de Maduro

A pocos días del mes de enero, los ojos están puestos en Venezuela, luego de que durante la noche del viernes 3 se registraran fuertes bombardeos en Caracas, Venezuela, en medio de una operación dispuesta por parte de los Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro, quien desde hace un tiempo tenía el país bajo su régimen, afectando así a miles de ciudadanos quienes salieron en la búsqueda de un mejor lugar para ellos y sus familias.

Aunque en principio los bombardeos y demás situaciones generaron zozobra y temor entre los venezolanos, la emoción por la confirmación de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, generaron alivio para los ciudadanos e incluso aquellos que tuvieron que salir del país debido a la situación presentada.

Tal fue el caso de la periodista de Univisión, quien se encargó de cubrir las primeras reacciones de los ciudadanos en las calles, los cuales con banderas y pitos salieron a celebrar esta noticia, sin embargo, la emoción fue mayor tanto así que no aguantó las lágrimas asegurando que se trata de un histórico momento: “Reportar esto es histórico, es historia, pero también es alegría”, fueron las declaraciones que añadió la presentadora y que conmovieron a televidentes e internautas, teniendo en cuenta la situación que se vive desde hace varios años en Venezuela.

Ante el hecho, sus compañeros de set no dudaron en apoyar a la reportera, asegurando que tienen claro cuando se trata de lágrimas de nostalgia mezclada con alegría: “También se une con el sufrimiento que han vivido durante tantos años”.

Las palabras de Gustavo Petro tras los bombardeos en Venezuela

Ante el registro de los bombardeos en Venezuela, las palabras por parte de Gustavo Petro no se hicieron esperar por medio de sus redes sociales a altas horas de la noche, donde aseguró: "El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.

Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales. En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil.

El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos.

De manera preventiva, el Gobierno Nacional ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes. La Cancillería de Colombia debe mantener canales diplomáticos abiertos con los gobiernos involucrados y promoverá, en los espacios multilaterales y regionales pertinentes, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos, y la preservación de la paz y la seguridad regional".