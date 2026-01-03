Nicolás Maduro fue imputado en Nueva York de cuatro delitos: la fiscal General de Estados Unidos confirmó la información - Clone

Tras el bombardeo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Venezuela y la intervención que dejó como resultado la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la Fiscalía estadounidense confirmó que Maduro fue imputado en el Distrito Sur de Nueva York por cuatro delitos en contra de Estados Unidos. Esta información fue confirmada por Pamela Bondi, fiscal General de ese país, quien le agradeció al presidente Donald Trump por este operativo.

A través de su cuenta de X y casi cinco horas después del inicio del ataque en Venezuela, Pamela Bondi aseguró que "Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos“.

Sumado a esto, Bondi aseguró que tanto Maduro como su esposa “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses“. Es importante recordar que Estados Unidos justificó este ataque a Venezuela por el tráfico y fabricación de estupefacientes que terminan llegando a su territorio.

Además, el propio Gobierno estadounidense aseguró que Nicolás Maduro y otros altos mandos de la dictadura venezolana y del ejército de ese país hacen parte del Cartel de los Soles, una organización narcotraficante que era dirigida, según Estados Unidos, por el propio Maduro.

Finalmente, la fiscal General de Estados Unidos celebró la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro: “En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE.UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.