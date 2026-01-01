Mhoni Vidente lanzó predicción sobre el próximo presidente de Colombia, ¿camino inevitable?

Mhoni Vidente es una de las astrólogas y tarotistas más famosas de Latinoamérica, conocida por sus apariciones en televisión y por sus predicciones a menudo impactantes sobre el futuro y la farándula. Con el paso del tiempo ha logrado consolidarse como una figura espiritual, ampliamente conocida y que millones de personas siguen fielmente, esperando su horóscopo semanal y sus pronósticos sobre eventos mundiales.

Con el paso de los años, Mhni ha logrado adquirir una amplia popularidad debido a varios aciertos en sus predicciones y ahora, en medio de una de sus más recientes apariciones, se refirió a la situación política del país, en cara a las próximas elecciones presidenciales y de paso revelando quién sería el próximo presidente de Colombia.

“Para ese país colombiano, se visualiza que el presidente de Colombia no va a poder hacer presa a todo un país y está que la próxima presidente de Colombia va a ser una mujer, salida completamente del pueblo, unificada completamente en varios partidos, liderada por toda la fuerza de la Virgen María y venciendo completamente los demonios que tendrá alrededor”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Mhoni Vidente a través de un video.

Ante el conocimiento de su predicción fueron varios los comentarios tanto en contra como favor, sosteniendo que algunas de las predicciones hechas por Mhoni Vidente no se han hecho realidad, mientras que otros sacaron a flote el nombre de Paloma Valencia, teniendo en cuenta que hasta el momento es la ficha presidencial por parte del partido Centro Democrático del expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre Gustavo Petro?

De acuerdo con sus declaraciones, el presidente estaría presentando una “mala transición política”, lo que habría traído consigo la situación actual, es decir, los conflictos serios con Estados Unidos.

Asimismo, la conocida vidente sostiene que el presidente que se encuentra sin visa para ingresar a Estados Unidos sería solo la punta de una situación mucho más profunda y por ende, un evidente distanciamiento.

Otra de las declaraciones de la astróloga tuvieron que ver con que Petro habría hechos un llamado a los soldados estadounidenses, según ella, a no obedecer órdenes, ocasionando así una nueva molestia en los dirigentes de este país.