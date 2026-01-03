Venezuela decreta Conmoción Exterior y anuncia paso a la “lucha armada” tras explosiones en Caracas

El Gobierno de Venezuela emitió un comunicado oficial en la mañana de este sábado en el que calificó las explosiones registradas durante la madrugada como una “gravísima agresión militar” atribuida al Gobierno de los Estados Unidos. En respuesta, el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, una medida excepcional que, según el Ejecutivo, busca preparar al país para un escenario de guerra.

Para leer: Fuerte explosión sacudió la Alta Guajira: comunidad Wayúu encontró restos de un misil estadounidense

De acuerdo con el documento difundido por el Palacio de Miraflores, los hechos no se limitaron a Caracas, donde se reportaron detonaciones cerca de instalaciones estratégicas, sino que también afectaron a los estados Miranda, Aragua y La Guaira, impactando tanto zonas militares como áreas civiles. El Gobierno denunció que la ofensiva tendría como objetivo “quebrar por la fuerza la independencia política de la nación” y facilitar el control extranjero sobre recursos estratégicos, como el petróleo, el gas y los minerales.

Activación militar y llamado a la defensa nacional

Como parte de la respuesta inmediata, el comunicado ordena el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y la activación de la llamada “fusión popular-militar-policial” en todos los estados y municipios del país. Según el Ejecutivo, esta estrategia busca articular a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con los cuerpos de seguridad y las organizaciones sociales para enfrentar lo que considera una agresión externa coordinada.

Gobierno venezolano declara Conmoción Exterior y activa defensa integral del país

“El Presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenado la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior (…) para pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”, señala textualmente el pronunciamiento oficial.

El Gobierno venezolano sostiene que los hechos forman parte de un intento de cambio de régimen, presuntamente promovido por Washington con el apoyo de sectores internos, y advierte que la respuesta será “contundente y sostenida” mientras persista lo que define como una amenaza directa a la soberanía nacional.

Acciones diplomáticas y escenario internacional

En el ámbito internacional, Venezuela anunció que invocará el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho a la legítima defensa de los Estados frente a agresiones armadas. Asimismo, informó que la Diplomacia Bolivariana de Paz elevará denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

El comunicado concluye con un llamado a la movilización social bajo la consigna “Pueblo a la calle”, evocando figuras históricas del proceso bolivariano y citando al fallecido expresidente Hugo Chávez para convocar a la población a la “unidad, lucha, batalla y victoria” frente a lo que el Gobierno describe como una “guerra colonial” contra Venezuela.