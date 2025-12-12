Gobierno Petro asegura que le dará refugio a Nicolás Maduro si es que necesita abandonar Venezuela

Nicolás Maduro sostiene una espada ceremonial que se dice perteneció al héroe de la independencia, Simón Bolívar, durante una marcha cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el martes 25 de noviembre de 2025.

La canciller colombiana Rosa Villavicencio aseguró el jueves que su país estaría dispuesto a acoger a Nicolás Maduro en condición de refugiado en caso de que abandonara Venezuela como parte de una transición del poder, justo cuando Estados Unidos mantiene una fuerte presión militar en el Caribe.

Villavicencio respondió que “seguramente sí” Colombia abriría las puertas a Maduro cuando una periodista de Caracol Radio le preguntó si lo haría en caso de que el gobernante quisiera exiliarse en suelo colombiano.

¿Por qué Colombia recibiría a Maduro?

“Nosotros lo que estamos diciendo es que es necesario negociar y encontrar una salida a la situación de tensión en el Caribe, siempre mediante el diálogo y la negociación diplomática que permita evitar cualquier injerencia”, explicó Villavicencio. “ Si para ello hace falta una negociación y una transición, Colombia está dispuesta a apoyarla... si ello pasa porque la política del exilio se tenga que otorgar, nosotros tenemos una política de refugio” .

La canciller negó que Colombia esté mediando entre Maduro y sectores de la oposición de Venezuela, pero reiteró que su país está disponible para hacerlo.

Maduro no se ha referido públicamente a la posibilidad de abandonar Venezuela. En un la semana pasada dijo que, pese a 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos, “jamás, sea la circunstancia que nos toque vivir, jamás nos pueden sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo”.

Estados Unidos inició en septiembre ataques letales contra supuestas embarcaciones con drogas argumentando que está combatiendo a organizaciones narcotraficantes en la región, luego de desplegar sus capacidades militares en aguas del Caribe. Desde entonces, más de 80 personas han muerto en los ataques.

Donald Trump ha amenazado repetidamente con atacar suelo venezolano. Algunos analistas, miembros del Congreso de Estados Unidos y el propio Maduro, ven la operación como un esfuerzo para derrocarlo.

Colombia mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela pese a que el presidente Gustavo Petro —el primer izquierdista en gobernar el país— no ha reconocido formalmente la alegada victoria de Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024.

En medio de la tensión por el despliegue militar estadounidense, Petro propuso la víspera una “amnistía general”, en un mensaje en la red social X en el que instó a Maduro a defender a su país de una agresión externa con “más democracia” y no con “represiones ineficientes”.

Petro también insistió en “un gobierno de transición” compartido en Venezuela entre el oficialismo y los sectores de oposición, una propuesta que no ha sido acogida públicamente por ninguna de las partes.

Petro: “Estamos siendo invadidos”

El mandatario colombiano no se refirió de inmediato a la declaración de su canciller, sin embargo, durante el discurso que pronunció en la II Cumbre de los Pueblos del Caribe Occidental, celebrada en la isla caribeña de San Andrés, aseguró que defender las aguas y los pueblos del Caribe no es defender una “dictadura”.

“Dicen que yo estoy defendiendo una dictadura. Yo defiendo la vida en el Caribe y la humanidad que vive en el Caribe”, aseguró Petro tras reprochar los muertos que ha reportado Estados Unidos en los ataques a las embarcaciones en el Caribe.

Para el presidente colombiano los ataques letales no se estarían dando en aguas internacionales, porque asegura que “no hay aguas internacionales en el Caribe”, al considerar que es de los pueblos que lo habitan. “Luego, salen de aguas que no son de los dueños de los misiles. Eso se llama invasión, ya estamos siendo invadidos” , agregó.

En la cumbre, que reunió especialmente a representantes de comunidades caribeñas, Petro comparó la tensión generada por el despliegue militar estadounidense con la situación de la Franja de Gaza.

“¿El Caribe no necesitará una flotilla en este momento?”, dijo en referencia a la flotilla con activistas que intentó llegar a Gaza con ayuda humanitaria. “¿No será que los pueblos del mundo hoy tienen que ver lo que pasa aquí? Los mismos misiles que caen en Gaza, caen en el Caribe”, afirmó Petro, quien instó a “enfrentar los misiles” con “multitudes”.