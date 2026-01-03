Petro denuncia posibles bajas civiles en bombardeos a Caracas y activa alerta en la frontera con Venezuela

La crisis política y militar en Venezuela sumó este sábado un nuevo y delicado capítulo luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunciara la posible existencia de bajas civiles durante los bombardeos registrados en Caracas y la posterior captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, anunciada por Estados Unidos.

Para leer:Fuerte explosión sacudió la Alta Guajira: comunidad Wayúu encontró restos de un misil estadounidense

A través de un mensaje acompañado de un video difundido en redes sociales, el mandatario colombiano aseguró que las imágenes mostrarían un vehículo aparentemente de civiles afectado por los ataques, lo que, según dijo, refuerza la gravedad de lo ocurrido durante la operación militar ejecutada en la madrugada del 3 de enero.

Crisis en Venezuela: Petro habla de víctimas civiles y pide acción urgente de la ONU

“Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 de la mañana”, afirmó Petro, al confirmar que su gobierno activó de inmediato protocolos de emergencia ante el deterioro del escenario regional. Entre las principales medidas anunciadas está el despliegue de la fuerza pública en la frontera colombo-venezolana, así como la activación de toda la capacidad asistencial del Estado colombiano frente a una eventual entrada masiva de refugiados.

El jefe de Estado informó también que la embajada de Colombia en Venezuela permanece activa, atendiendo llamadas de asistencia de ciudadanos colombianos que se encuentran en territorio venezolano en medio de la incertidumbre y los reportes de violencia.

En el plano diplomático, Petro señaló que, como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Colombia está impulsando la convocatoria urgente de ese organismo para evaluar la situación. “El Gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”, afirmó el mandatario, al tiempo que reiteró que los conflictos internos deben ser resueltos por los propios pueblos, en apego al principio de la autodeterminación.

“El diálogo y la paz son el camino”, insistió Petro, quien hizo un llamado directo al pueblo venezolano a encontrar salidas civiles y pacíficas a la crisis. “Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional”, expresó.

Las declaraciones del presidente colombiano se producen en un contexto de máxima confusión e información contradictoria. Horas antes, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que las autoridades del país desconocen el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, tras los ataques registrados en Caracas.

Rodríguez reaccionó así a las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confirmó públicamente que su país ejecutó un ataque militar “a gran escala” contra Venezuela y aseguró que Maduro fue capturado y retirado del país en avión. “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y llevado fuera del país”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario estadounidense anunció que entregará detalles oficiales de la operación a las 11:00 de la mañana desde Mar-a-Lago. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación independiente sobre la captura de Maduro, ni un pronunciamiento directo del presidente venezolano.

Mientras tanto, la región permanece en alerta ante una crisis de consecuencias impredecibles, marcada por denuncias de víctimas civiles, llamados urgentes a la comunidad internacional y una creciente presión para que se privilegie la vía diplomática sobre cualquier escalada militar.