“Tenía mucho miedo a tu partida”: Jessica Cediel abrió su corazón para hablar del dolor tras el deceso de su padre

Jessica Cediel es una presentadora, modelo y actriz quien inició en programas como ‘Estilo RCN’ y ‘Muy buenos días’, sin embargo, quiso seguir demostrando su talento en diversos países del mundo, llegando a ser parte de la cadena Telemundo y estando radicada en Miami desde hace algún tiempo. Sin embargo, hace pocas semanas tuvo que afrontar el fallecimiento de su padre, noticia que derrumbó a su familia, pero también la convirtió en blanco de fuertes críticas a través de las redes sociales.

La noticia del deceso del padre de Jessica Cediel generó tristeza y varios comentarios de apoyo por parte de sus fanáticos, quienes no dudaron en darle sus condolencias en este difícil momento. Sin embargo, la situación se transformó en cuestión de horas, luego de que la presentadora compartiera algunas fotos tanto de ella como de su familia en medio del sepelio de su padre.

Tal acción desencadenó una serie de críticas entre los internautas, asegurando que Cediel hizo “un show” en torno a la muerte de su familiar. Aunque en principio optó por alejarse de las redes sociales y por ende, vivir su duelo de manera privada, lo cierto es que antes de la celebración de Año Nuevo, la presentadora reapareció en sus redes sociales para referirse al dolor que enfrenta tras esta inesperada partida, recordando varios de los momentos que vivió junto a su padre:

“Cediel… Nuestra última foto todos juntos. El sábado 12 de diciembre celebramos una Navidad por adelantado en familia. Por planes de vacaciones de mi hermana y porque no vive en Colombia, Melissa vino hasta aquí solo a celebrarnos la Navidad. GRACIAS Melissa. La pasamos tan bonito… Oramos, comimos, brindamos, cocinamos, escuchamos música, bailamos, reímos, jugamos, peleamos, nos regañaste Ese día estuvimos disfrutando tanto.

Estabas tan sano, tan chistoso, tan juicioso, tan amoroso, tan lúcido, tan terco, tan tú… Lo que nunca imaginé fue que esta iba a ser la última vez que te vería con vida papito. Se supone que te iba a volver a ver. Al finalizar nuestra reunión, te llevé de la sala hasta el parqueadero. Te metí al carro con cuidado, te abracé, te besé la cabecita y te dije, te amo Cediel nos vemos pronto.

En medio de esta tormenta le doy gracias a Dios porque pudimos compartir de forma tan bonita contigo ese día. Por ahora tengo ese pequeño consuelo en mi alma al recordar ese último instante junto a ti. Porque fue muy bonito.

Pero… Jamás pensé que el 16 de diciembre te me fueras y menos de esa forma tan inesperada. Papi que duro es esto. Le tenía mucho miedo a tu partida. Un día a la vez… es todo lo que me toca por ahora. Amen mucho a sus padres y a sus seres queridos. 2025 fuiste un año muy duro. 2026 pido a Dios que sea mejor“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Jessica Cediel.