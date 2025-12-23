Acusan a Jessica Cediel de convertir el velorio de su padre en una sesión de fotos

Foto de Jessica Cediel junto a su familia en la despedida de su padre. (Captura de IG descargada 23 de diciembre 2025)

Una nueva polémica envuelve a la presentadora y modelo Jessica Cediel, quien en los últimos días ha estado en el centro de la conversación no solo por su trayectoria mediática, sino por el difícil momento personal que atraviesa. La figura pública enfrenta actualmente un proceso de duelo tras el fallecimiento de su padre, Alfonso Cediel, quien murió luego de padecer durante varios años una compleja condición de salud.

La polémica tiene como origen una publicación compartida en redes sociales por la misma presentadora donde se despide de su padre. Sin embargo, el post no cayó del todo bien entre los internautas porque para muchos, “Cediel está capitalizando la muerte de su papá”.

En la publicación, se ven varias fotografías de la familia despidiendo a Alfonso Cediel junto al ataúd. Y lo que más llamó la atención es que tanto su esposa como hijas posaron en el lugar haciendo que el post se llenara de comentarios y críticas hacia la familia por no “tener respeto” ante un momento tan íntimo.

El post también iba acompañado de un emotivo mensaje de despedida que decía: “Me quedo con tu sonrisa. Con nuestros bonitos recuerdos. Hasta pronto mi bebé grande. Mi primer amor. Mi viejito hermoso.Te amo Cediel y te amaré siempre.Ya mi Dios te tiene en su gloria alejado de un mundo cruel”.

¿Qué enfermedad tenía el papá de Jessica Cediel?

Cabe destacar que, en 2021, Jessica Cediel confirmó a través de sus redes sociales que su padre padecía párkinson, una condición neurológica que ella misma había hecho pública años atrás. El diagnóstico representó un cambio significativo en la dinámica familiar, ya que la enfermedad requiere cuidados constantes, acompañamiento permanente y atención médica especializada.

El párkinson es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta principalmente el movimiento, generando síntomas como temblores, rigidez muscular, lentitud en los movimientos y alteraciones en el equilibrio. Con el avance de la enfermedad, también pueden presentarse dificultades para hablar, escribir y realizar actividades cotidianas, así como cambios en el estado de ánimo y en las funciones cognitivas.

Hasta Tuti Vargas criticó a Cediel: “Cómo es posible que uno suba una foto en un velorio y más de su papá”

Volviendo a la polémica, una vez las fotografías se hicieron virales, a través de un video lleno de indignación la creadora de contenido Tuti Vargas cuestionó fuertemente a la presentadora afirmando que aunque respeta el dolor que debe estar sintiendo la familia, no entiende cómo “hay tiempo, disposición y energía para hacer ese tipo de publicaciones”.