Falleció el padre de Jessica Cediel: “Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida”

Jessica Cediel es considerada como una de las mujeres más bellas de la farándula, quien ha estado en el radar de los colombianos por su rol como presentadora de televisión, modelo y actriz. En su larga trayectoria ha participado en diversas producciones televisivas, consolidándose como una de las figuras más recordadas y presentes del entretenimiento.

Sin embargo, en la noche del 20 de diciembre, la presentadora anunció una triste noticia: el fallecimiento de su padre, Alfonso Cediel. El papá de Jessica Cediel padecía de Parkinson, motivo por el cual tenía que estar acompañado para realizar cualquier tipo de actividad, situación que no había sido sencilla de asimilar para su familia, y lamentablemente ahora se tuvieron que despedir.

La presentadora compartió un video recopilando algunos momentos con el señor Alfonso y lo acompaño con un extenso mensaje, que expresa el dolor ante la importante perdida y aun más en épocas decembrinas.

“Te me fuiste CEDIEL. Te me fuiste y no sé cómo superar tu partida, te llevaste una parte de mi corazón contigo. Siento un vacío inmenso en mi pecho.GRACIAS papito por tanto que nos dejas. Me enseñaste muchas cosas valiosas.Me enseñaste a no dejarme joder de nadie.Me enseñaste a no tener miedo a nada.Gracias por tu amor, por tus palabras, por tus bromas, tu humor negro. Gracias por las veces que estuviste y las que no”, expresó.

Añadiendo cómo llegó la partida: “Aunque me duele mucho la forma de tu partida también acepto la voluntad de Dios padre quien te llamó a su presencia. Hice todo lo que pude humanamente para consentirte.Gracias madre por siempre inculcarnos amor y entrega hacia nuestro padre.Gracias hermanas por siempre haber estado juntas en esta prueba.Gracias Dios por haberme dado el mejor papito del mundo”, expresó. Hasta el momento la presentadora no ha dado más detalles sobre la razón puntal del fallecimiento de su padre.

¿Quiénes son las hermanas de Jessica Cediel?

Jessica Cediel tiene dos hermanas, Melissa Cediel y Virginia Cediel, quienes constantemente atraen la atención en redes sociales por su belleza y el notable parecido que comparten con la presentadora.

Las tres son muy unidas y han emprendido proyectos juntas, incluyendo una marca de ropa. Virginia Cediel ha trabajado de cerca con Jessica en el área de relaciones públicas, mientras que Melissa Cediel, que reside en Estados Unidos, ha incursionado en el modelaje y también tuvo un breve paso por los medios. Aunque cada una tiene su propia personalidad, las tres suelen ser centro de elogios en redes cada vez que comparten fotos o videos juntas.