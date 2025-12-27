Hermana de Jessica Cediel salió en defensa de su familia y respondió a las críticas por el velorio de su padre: “da lastima”

Foto de Jessica Cediel junto a su familia en la despedida de su padre. (Captura de IG descargada 23 de diciembre 2025)

La muerte de Alfonso Cediel, padre de la presentadora y modelo Jessica Cediel, marcó uno de los episodios más dolorosos en la vida de la bogotana, justo en plena temporada decembrina. A través de sus redes sociales, la expresentadora de Yo me llamo decidió compartir públicamente parte de su proceso de duelo, lo que desató una fuerte discusión entre seguidores y detractores.

Inicialmente, Cediel publicó un video en el que recopiló distintos momentos familiares junto a su padre, acompañado de mensajes de despedida y gratitud. Sin embargo, la controversia surgió tras una segunda publicación, un carrusel de fotografías tomadas durante el velorio, en las que aparece junto a sus familiares despidiendo al patriarca de la familia.

En la publicación, la modelo expresó con honestidad el impacto emocional que atraviesa. “Hoy fue nuestro último abrazo. No te digo adiós, sino hasta pronto. Mi vida cambia en un antes y un después a partir de este momento”, escribió, dejando ver la profundidad de su dolor y el vacío que le deja la partida de su padre.

Las imágenes generaron múltiples reacciones en redes sociales. Mientras muchos seguidores enviaron mensajes de solidaridad, otros cuestionaron la decisión de hacer pública una despedida tan íntima. Ante estos comentarios, Cediel decidió responder de forma contundente a través de sus historias de Instagram, pidiendo respeto por el duelo de su familia y recordando que no existe una única manera de afrontar una pérdida.

“Cada quien vive el duelo a su manera. Nadie tiene la última palabra al respecto”, expresó la presentadora, visiblemente afectada por los señalamientos. Además, insistió en que quienes no tuvieran palabras de apoyo deberían abstenerse de opinar sobre un momento tan sensible.

La defensa no fue solo de Jessica. Su hermana menor, Melissa Cediel, también se pronunció públicamente y respaldó la decisión familiar de compartir la despedida. Según explicó, así como honraron a su padre en vida, también consideran legítimo hacerlo en el momento de su fallecimiento, más aún teniendo en cuenta que era una persona conocida y querida por muchas personas.

El episodio volvió a abrir el debate sobre los límites entre lo público y lo privado en redes sociales, especialmente cuando se trata de figuras públicas enfrentando situaciones de dolor. Para Jessica Cediel y su familia, compartir este momento fue una forma de rendir homenaje y de procesar la pérdida, más allá de las críticas.