“Estamos muy mal como sociedad”: Tuti Vargas criticó las fotos de Jessica Cediel en el velorio de su padre

Foto de Jessica Cediel junto a su familia en la despedida de su padre. (Captura de IG descargada 23 de diciembre 2025)

Una nueva polémica rodea a la presentadora y modelo Jessica Cediel, quien en los últimos días ha estado en el centro de la conversación pública no solo por su trayectoria mediática, sino por el difícil momento personal que atraviesa tras la muerte de su padre, Alfonso Cediel, quien falleció luego de enfrentar durante varios años una compleja condición de salud.

La controversia surgió a raíz de una publicación que la presentadora compartió en sus redes sociales como despedida a su padre. Aunque el mensaje buscaba ser un homenaje y una expresión de duelo, la reacción de los internautas fue dividida y, en muchos casos, crítica.

En la publicación se incluyeron varias fotografías del velorio, en las que se observa a Jessica Cediel junto a su madre y sus hermanas al lado del ataúd. Algunas imágenes muestran a la familia posando abrazada, mientras que en otras la presentadora aparece sola.

Estas fotografías generaron una ola de comentarios negativos por parte de usuarios que consideraron inapropiado compartir imágenes de un momento tan íntimo. Para algunos, la publicación cruzó una línea entre el homenaje personal y la exposición pública, llegando incluso a acusar a la presentadora de “capitalizar” la muerte de su padre a través de redes sociales.

¿Qué dijo Tuti Vargas de la polémica?

El debate escaló rápidamente y llegó a otras figuras del mundo digital. Una de las voces que se pronunció fue la influencer y empresaria ‘Tuti’ Vargas, quien, sin mencionar directamente a Cediel, compartió en TikTok su opinión sobre la publicación de imágenes en contextos de duelo.

En su mensaje, Vargas señaló que, más allá de juzgar si las fotografías están bien o mal, le resulta difícil comprender cómo una persona puede tener la disposición de compartir imágenes de un velorio en redes sociales. En su reflexión, cuestionó los límites actuales entre lo público y lo privado, y afirmó que como sociedad se ha normalizado la exposición de momentos profundamente dolorosos.

La crítica de Vargas se centró en la pérdida de privacidad en la era digital y en cómo las redes sociales han transformado la manera en que las personas viven y comunican el duelo. Según su postura, hay experiencias que deberían permanecer en el ámbito íntimo, lejos de la opinión pública y del escrutinio masivo.

Mientras tanto, Jessica Cediel no ha respondido directamente a las críticas ni a los comentarios generados por la publicación. El episodio reabrió un debate recurrente en redes sociales: hasta qué punto las figuras públicas deben compartir aspectos de su vida personal y si el dolor, incluso cuando es genuino, debería mantenerse fuera del espacio digital.

La discusión continúa dividiendo opiniones entre quienes defienden el derecho de cada persona a expresar su duelo como lo considere y quienes consideran que existen momentos que deben preservarse lejos de la exposición pública.