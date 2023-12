Jessica Cediel contó qué es lo que lo que más extraña de tener una pareja

Jessica Cediel le contó a sus seguidores que, a pesar de encontrarse soltera y del hecho de que en estos momentos no está buscando pareja, sí hay algo que extraña sobre todo esto, indicando que le gustaría tener un novio para que se encargue de una odiosa tarea, la cual debe manejar ella misma actualmente.

La actriz ha dejado en claro en más de oportunidad que está soltera desde hace varios años, enfocándose en sus proyectos profesionales y en su nueva faceta religiosa, la cual muchos internautas han criticado últimamente en gran parte de sus publicaciones.

Sin embargo, la colombiana decide hacer caso omiso a este tipo de comentarios y continuar con sus publicaciones regulares, bien sea bailando una canción de moda, posando con diferentes atuendos llamativos, predicando su religión o simplemente hablando de su día a día.

Pero también se dedica a interactuar con sus fanáticos a través de varias dinámicas, entre ellas la de preguntas y respuestas en Instagram en donde revela todo tipo de detalles de su vida, cuenta algunas anécdotas de su pasado y revela planes de su futuro.

Esta semana, Jessica Cediel decidió protagonizar una de estas sesiones con sus fanáticos, dejando claro algunos temas polémicos de su vida. Pero antes de iniciar, contó qué estaba haciendo en ese momento, indicando que era una tarea fastidiosa para ella y que le gustaría tener un novio para que se encargara de eso.

“Voy a llevar mi carro a revisión, la última antes de que se acabe el año. Vueltas de adultos, vueltas que deberían ser de hombres, pero las mujeres solteras empoderadas las tenemos que hacer nosotras. La verdad, para esto me hace falta una pareja, me encantaría que mi pareja hiciera las vueltas del carro, pero como no hay pareja, pues ni modo, me toca hacerla a mí”, dijo la presentadora.

Jessica Cediel volvió a aclarar por qué sigue soltera

Durante esta sesión de preguntas, a la actriz la interrogaron sobre todo tipo de detalles de su vida privada, indagando un poco desde su religión hasta de su vida sexual. Cabe destacar que no dejó sin responder ninguna de estas preguntas.

Y a propósito del tema de las parejas, si bien antes de empezar la sesión dejó muy claro que no tiene novio, aprovechó la pregunta de un seguidor para reafirmar esto, indicando también la razón detrás de esta decisión.

“Estoy soltera por ELECCIÓN. Quiero un hombre de DIOS. Ese es mi mayor anhelo. Y sí... siento que aún Dios no me lo ha presentado”, escribió Jessica Cediel en una historia.