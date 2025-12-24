Agmeth Escaf sacó a relucir los logros obtenidos por Gustavo Petro como presidente, “el país va bien”

Agmeth Escaf es un presentador y político colombiano, quien durante varios años se destacó en comerciales, pero también formando parte de ‘Día a día’ de Caracol Televisión. Si bien, su salida terminó con procesos judiciales, donde le ganó al canal, pero más allá de su gusto por las cámaras, actualmente es congresista de la república.

Más allá de su rol político, el barranquillero termina siendo bastante activo en las redes sociales, compartiendo detalles de aquellos proyectos que tiene en mente, pero también mostrando su descontento o defendiendo aquellas posturas políticas que comparte.

Desde el inicio de las pasadas elecciones presidenciales, Escaf demostró su apoyo a Gustavo Petro, con quien además de compartir varias ideas políticas, construyeron una fuerte amistad, dejándose ver en varios eventos juntos.

Si bien, son pocos los meses que le quedan a Petro como presidente de la república, lo cierto es que el expresentador de Caracol no dudó en plena época de Navidad y Año Nuevo dejar claro los logros que ha obtenido el mandatario durante el tiempo que lleva en el poder:

“Celebramos La Navidad y que el país va bien. Aquí una muy buena lista de logros“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Agmeth Escaf, las cuales estuvieron acompañadas de un tweet de la Presidencia de la República: “El presidente Gustavo Petro presentó al país los principales logros al cierre de 2025 y los anuncios que marcan el rumbo de Colombia:

Finanzas y economía: Finanzas públicas equilibradas en 2025 y recuperación fiscal sostenida. Crecimiento económico del 2,7 % y 3,6 % en el último trimestre, por encima de lo esperado. Salario mínimo con un aumento real del 17,7 % (2023–2025). Tasa de desempleo del 8,2 %, la más baja de la historia.

Salud: 10.367 Equipos Básicos de Salud atendiendo a más de 8 millones de hogares. $2,87 billones invertidos en 1.466 proyectos de infraestructura y dotación en salud pública. 1.403 ambulancias entregadas en todo el país. Presupuesto del Ministerio de Salud pasó de $41 billones (2019) a $73 billones. Mortalidad por desnutrición reducida de 10,78 % a 4,07 %. Mortalidad en menores de un año en 9,84 %, la más baja de la historia.

Educación: 92 % de los municipios fortaleciendo la educación inicial. 2,5 millones de jóvenes en educación superior pública. Cobertura del 57,5 % en educación superior. Anuncios clave: Creación de la central única de compra de medicamentos en EPS intervenidas. Presentación de la ley para una Asamblea Nacional Constituyente al Congreso. En 2026, la Paz avanzará en cinco zonas del país con procesos de desnarcotización, oro legal, titulación a la pequeña minería y entrega de tierras al campesinado", fueron las declaraciones añadidas.

Como era de esperarse, la serie de críticas para Escaf no faltaron, pero a pesar de ello demostró su indudable apoyo a Gustavo Petro.