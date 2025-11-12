Diana Ángel, de ‘La casa de los famosos’, pidió votar por Iván Cepeda temerosa si la derecha llega al poder

‘La casa de los famosos’ lleva dos temporadas al aire siendo transmitido a través del Canal RCN, contando así con una amplia acogida entre los televidentes y dando de que hablar con cada uno de los participantes que llega a formar parte del mismo. Ante de que finalice este 2025, el ‘reality’ se prepara para una tercera temporada acompañada de sus presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán.

Durante la primera versión fueron varias las figuras del entretenimiento que hicieron parte del mismo, siendo este el caso de Diana Ángel, una conocida actriz colombiana, quien ha demostrado su talento en varias producciones contando con una amplia trayectoria en la industria y con el fin de darle paso a una nueva oportunidad hizo parte del programa de entretenimiento.

Aunque actualmente está dedica a su rol como actriz, en sus redes sociales no duda en evidenciar su postura frente a diferentes temas, incluida la política colombiana, pues durante una de sus más recientes apariciones demostró su apoyo a Iván Cepeda y estuvo de acuerdo con lo que podría pasar si la derecha llega al poder.

“Sí, me la imagino y tengo miedo… Por eso hay que votar por Iván Cepeda, cambiar ese Congreso y listo”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Diana Ángel, las cuales estuvieron acompañadas de un post en el que se lee “Allanan la casa de Armando Benedetti y él denuncia abusa de poder” y otras declaraciones del autor de la publicación que añadió “¿Ustedes se imaginan la persecución política que se viene en el país si la derecha regresa al poder? La corrupta magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana alías ‘La calladita’ la misma que absolvió al poderoso delincuente Arturo Char, está detrás del ilegal".

Cabe resaltar que tras las declaraciones de la reconocida actriz las opiniones estuvieron divididas entre quienes la apoyaron y quienes hicieron evidente su negativa frente a este tema.

¿Cuántos millones se llevó el ganador de ‘La casa de los famosos’?

El ganador de ‘La casa de los famosos’, además de ser el último en abandonar la casa y por ende, en apagar las luces, se llevó el premio de los 400 millones de pesos, cifra bastante alta, teniendo en cuenta que por cada semana que siguen vigentes en el programa recibiendo una cifra antes acordaba por RCN y el participante, lo que deja al ganador con una alta suma de dinero a pesar de los más de cuatro meses dentro de la casa.