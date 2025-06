¿Team Melissa o Altafulla? Este sería el ganador de ‘La casa de los famosos’ de acuerdo con la Inteligencia Artificial

Durante la noche de este 9 de junio se conocerá el nombre del nuevo ganador de ‘La casa de los famosos’, donde solo uno se llevará el premio de los 400 millones de pesos y por ende, será el encargado de apagar las luces de la casa. Los finalistas elegidos por el público fueron precisamente, Altafulla, Melissa Gate, ‘La toxi costeña’ y Emiro Navarro, ahora se conoció que la IA reveló el nombre del posible ganador del ‘reality’ del Canal RCN.

Luego de que se conocieran los nombres de los cuatros finalistas de esta temporada de ‘La casa de los famosos’, los televidentes tenían claro por quien deseaban votar para que se llevara el premio mayor que en su primera temporada fue para Karen Sevillano, quien fue elegida como presentadora del After Show.

Si bien, las opiniones están divididas frente al posible ganador, lo cierto es que dos de los favoritos son Melissa Gate y Altafulla, pero ante la duda latente, la Inteligencia Artificial dio una respuesta frente a este tema asegurando que la ganadora de ‘La casa de los famosos 2’ sería Melissa Gate, teniendo en cuenta el apoyo recibido desde el inicio dela competencia.

“Melissa Gate ha sido una de las participantes más destacadas desde el inicio del programa, recibiendo múltiples reconocimientos, su trayectoria constante la posicionan como la contendiente favorita. Sin embargo, la decisión final depende del apoyo del público y no se descartan sorpresas en esta última etapa”, aseveró la Inteligencia Artificial.

Cabe resaltar que durante las más recientes votaciones, Altafulla terminó llevándose el mayor porcentaje por parte del público, a pesar de esta desconocida información ‘La toxi costeña’, Emiro y Melissa pidieron a sus seguidos votar por el participante más fuerte y así no perder votos, teniendo en cuenta su amistad y el tiempo que cumplieron allí.

