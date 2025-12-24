Diana Ángel fue tildada de “bodeguera” por celebrar medida de Petro sobre la jornada nocturna desde las 7:00 p.m

Diana Ángel es una de las figuras más destacadas de la actuación en Colombia, reconocida tanto por su participación en exitosas producciones como ‘La hija del mariachi’, ‘Metástasis’ y ‘Francisco el matemático’, como por su aparición en ‘La Casa de los Famosos’ de RCN. Pero más allá de su trabajo frente a las cámaras, Ángel da de qué hablar por sus ideologías políticas, mismas que la llevaron a ser criticada por asegurar que la izquierda en el país ganará las próximas presidenciales en primera vuelta.

Esta bogotana en ningún momento ha ocultado sus visiones políticas de izquierda que la han llevado a apoyar a figuras políticas como Gustavo Petro, actual presidente de los colombianos que recientemente dio a conocer un cambio legislativo que llevará al pago de recargos nocturnos para los trabajadores a partir de las 7:00 p.m; hito que Petro celebró con las siguientes palabras:

“A partir de anoche comenzó la jornada laboral diurna hasta las siete de la noche. Cualquier trabajador o trabajadora que haya trabajado después de las siete sin que le paguen el recargo salarial puede poner sus quejas ante el ministerio de trabajo y sus inspectores laborales”, afirmó el presidente.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> “No es normal”: Diana Ángel reveló la razón por la que no ha vuelto a aparecer en novelas de televisión

Ante esta noticia, Ángel aprovechó lo masivo de su cuenta de ‘X’, para llenar de elogios al primer mandatario, y de paso mostrar su deseo porque Iván Cepeda sea el heredero de la silla en la Casa de Nariño; publicación que le despertó una ola de críticas.

“Feliz Navidad, con la jornada nocturna desde las 7:00 pm!… así es que es!… En primera vuelta, en primera vuelta!“, fueron las palabras de Ángel.

“Está buscando un contrato con el mesías”, “Por los contratos baila el perro”, “De fracasada, limpia, endeudada y no autosostenible a impulsar guerrillas, vamos bien”, “Y dale con su primera vuelta. Qué horror esta señorita”, “Cariño con este trino activaste a la borregada de uribestias y fachos de estrato bajo”, “Payasa bodeguera”, y “La felicito ojalá y su jornada alcance para los impuestos”, fueron algunas de las reacciones en contra de la artista.

Mientras Diana celebra estas decisiones, otra cara de la política, representada por Vicky Dávila, sigue haciendo oposición a las ideologías petristas, haciéndoselo saber con publicaciones como: “¡Iván Cepeda, no puede ser presidente! Quiere hacer constituyente, es admirador de Maduro, defendió a Santrich y quiere “radicalizar” algunos aspectos de las políticas de Petro que son destructivas. Todos a derrotar a Cepeda, el heredero".