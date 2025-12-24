Reconocido exhumorista de Caracol se fue de Colombia y lanzó crítica por la inseguridad del país, “Vida nueva…”

Caracol Televisión es uno de los medios preferidos por los colombianos debido a su amplia experiencia en pantalla y también la serie de producciones que han logrado quedarse en la memoria de los televidentes. Uno de los que se mantiene con el paso del tiempo es ‘Sábados felices’, un programa de entretenimiento, donde el humor es el principal protagonista y cada uno de los comediantes da de que hablar durante sus apariciones.

Durante varios años quien se destacó fue, precisamente, Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta, logrando convertirse en uno de los más queridos por parte de los televidentes. Sin embargo, hace un tiempo decidió tomar un nuevo rumbo fuera de Caracol e incluso salió de su zona de confort haciendo parte de ‘La casa de los famosos’ y aunque no se llevó el premio mayor, terminó convirtiéndose en uno de los favoritos.

Tal visibilidad también se ha transmitido a través de sus redes sociales, donde termina siendo bastante activo y en medio de una de sus más recientes apariciones, Alerta confirmó que se fue de Colombia, tomando así un nuevo rumbo: “Año nuevo, vida nueva. Cómo está nuestro país, Colombia, un poco inseguro, vamos a empezar año nuevo, empezar una nueva vida en los Estados Unidos, nos vamos a quedar un rato acá, pero vamos a seguir luchando por nuestro país desde acá. Colombia te queremos (...) Vida nueva aquí en Estados Unidos”, fueron las declaraciones que añadió el exhumorista de Caracol.

Ante las declaraciones expuestas por parte de Alerta, sus seguidores no dudaron en reaccionar, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida y de su carrera, sin embargo, otros tampoco dudaron en mostrar su molestia destacando su posible voto en las pasadas elecciones presidenciales y también catalogaron su decisión como un “huir”.

¿Quién es la esposa de Alerta, de ‘Sábados felices’?

Alerta lleva más de dos décadas junto a su esposa, Carolina, con quien ha formado una sólida familia. En su cuenta de Instagram, el humorista suele compartir imágenes junto a su pareja, acompañadas de mensajes llenos de amor y gratitud. En una de sus publicaciones , celebró sus 14 años de matrimonio y 22 años de relación con unas emotivas palabras:

“Celebrando los 14 años de matrimonio con el amor de mi vida. El 7 de noviembre de 2010 me casé con esta hermosa mujer, MI CARITO DEL ALMA. Aunque cumplimos 14 años de matrimonio, en realidad llevamos 22 años juntos”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte del comediante.