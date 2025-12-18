Exhumorista de Caracol habló del intento de secuestro tras supuesto show fuera de Bogotá, “empezamos a sentir…”

Uno de los programas más icónicos dentro de Caracol Televisión es, precisamente, ‘Sábados felices’, que lleva más de 30 años al aire contando con todo un grupo de humoristas, quienes se encargan de divertir al público en cada una de sus apariciones. Sin embargo, con el paso de los años han sido varias las figuras que han dado un paso al costado, dejando de ser parte del mismo y persiguiendo sus propios proyectos, siendo este el caso de Juan Ricardo Lozano, más conocido como ‘Alerta’.

Luego de la salida de ‘Alerta’ de Caracol, el hombre siguió adelante con sus proyectos como humorista, contando así con un amplio reconocimiento que le ha permitido llegar a diferentes escenarios en el país y por ende, mostrar su talento. Con el fin de salir de su zona de confort, el hombre llegó a formar parte de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos’, divirtiendo así a los televidentes y creando fuertes amistades.

Sin embargo, no todo ha sido color rosa para ‘Alerta’, pues durante el programa de ‘La Corona TV’, se dio a conocer que por poco es víctima de secuestro junto a su manager: “El intento que vivió Alerta, Juan Ricardo, junto con su manager. Los contrataron para un show el 15 de diciembre, todo parecía normal, dentro de los protocolos, negociaron el precio, pero insistieron los contratantes que fueran a mirar el lugar donde se iba a hacer el evento. Le mandaron la ubicación, pero Yolanda tenía un pálpito, resulta que Juan Ricardo pertenece a la reserva del Ejército contactaron a sus amigos, hicieron las investigaciones y se dieron cuenta de que todo era un modus operandi que hacen los bandidos para secuestrar a la gente, el lugar que le mandaron la ubicación era un bosque, no había nada, era tres horas desde Bogotá. Resulta que César Corredor le mandó a Juan Ricardo, que el Gaula le mandó un video previéndolo de un modus operandi para secuestrar a la gente“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Ariel Osorio, de ‘La Corona TV’.

La situación es que fuimos perpetrados por un supuesto empresario, a partir de la negociación que hizo con la manager empezamos a sentir algunas inconsistencias y se activó nuestro plan de seguridad y protocolo, por lo tanto, no lograron su objetivo, el cual yo creo un falso servicio", fueron las declaraciones expuestas por parte de ‘Alerta’ de ‘Sábados felices’.