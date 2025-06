Alerta, de ‘La casa de los famosos’, mandó contundente a Melissa Gate tras tildarlo de “lambón”

‘La casa de los famosos’ es un programa de entretenimiento que tiene como fin reunir a un grupo de celebridades en una misma casa, donde sacarán a flote sus personalidades, pero también su reacción frente a diferentes situaciones de tensión, molestia, nostalgia y por supuesto, extrañando sus rutinas ya establecidas. Luego de más de cuatro meses, quien se llevó el premio de los 400 millones fue Altafulla, sin embargo, las polémicas siguen presentes, pues recientemente Alerta mandó contundente mensaje a Melissa Gate tras tildarlo de “lambón”.

Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta, fue uno de los humoristas que hizo parte de la más reciente temporada de ‘La casa de los famosos’, generando por supuesto, risas entre los televidentes debido a cada una de sus apariciones, pero también conociéndose a quien está detrás de este personaje. Lo que lo llevó a contar con una evidente acogida por parte de los televidentes, logrando avanzar dentro de la competencia.

Sin embargo, durante la gran final del programa del Canal RCN fue blanco de varias críticas, luego de que en el posicionamiento en positivo eligiera a Altafulla como ganador, sobre Melissa, a quien le había reiterado su cariño en varias ocasiones e incluso hicieron parte de algunas secciones en medio de su regreso.

Ante el hecho, la molestia terminó siendo más que evidente por parte de Melissa, quien en varias ocasiones lo tildó de falso e hipócrita, tanto así que le entregó la respectiva peluca, demostrando su inconformismo, tanto durante el ‘reality’ como días después de su finalización.

Pero, Alerta, de ‘La casa de los famosos’, no se quedó callado tanto así que mientras que se tomaba unos días de descanso fuera de la ciudad se refirió a este tema: “Me acaban de comentar que Melissa todavía ofendida, calma, relax, esto es un juego. La primera no sabía que tanto valor tenía para una votación o para un posicionamiento porque veo que Altafulla nunca ha llamado a los que votaron por ti para nada, creo que me das un valor importante.

Segundo, pues que te agradezco el rango que me pones, me ubicas, de lambón, todo eso que me dices, esa casa de locos siempre uno está perdido y no sabe en el rango en el que le tocaba, pero te agradezco. No más hate Melissa por favor, todo bien, te ofrezco disculpas por todo lo malo que has podido pasar, pero te agradezco la ubicación (...)

No sabía que ese era el rango que me tocaba, era un juego, ya estamos en relax, ya salimos y de verdad somos inteligentes para no salir con enemigos (...) Pídele a los de tu team qué frescos, que eso ya pasó (...) No te vayas a enfermar recuerda que tienes un hijo".