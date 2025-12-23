“Cómo uno coge el celular”: Famosa influencer se fue en contra de Jessica Cediel tras posar en funeral de su padre

Jessica Cediel a sus 42 años de edad ha logrado destacarse como presentadora, modelo y actriz, destacándose en programas como ‘Muy buenos días’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, ‘La Descarga’, entre otros, donde logró ganarse el cariño de los televidentes debido a su carisma y sencillez. Sin embargo, la bogotana también ha sido blanco de críticas por sus bailes en redes sociales y ahora tras compartir fotos en medio del sepelio de su padre.
El pasado domingo 21 de diciembre Cediel confirmó el fallecimiento de su padre, quien durante varios años padeció parkinson y también desde hace un tiempo se encontraba internado en una clínica, donde sus hijas y su esposa, lo visitaban constantemente.
La noticia, por supuesto, fue un duro golpe para la familia y por ende, para las hermanas Cediel. En medio de las condolencias y diferentes muestras de cariño, la presentadora fue blanco de fuertes críticas luego de compartir fotos junto a sus familiares en medio del sepelio. Varios usuarios resaltaron que no era el espacio ni mucho menos el momento para realizarse fotos, catalogándolo como un “show” y aprovechando su rol como figura pública.
Incluso algunas figuras de la farándula no dudaron en referirse a este tema, entre ellas Tuti Vargas, una reconocida creadora de contenido, quien a través de sus redes sociales aseguró: “Me pueden estar funando por eso que voy a decir, pero como hiju$pu&as es posible que uno suba una foto en un velorio y más del velorio del papá de uno, respeto el dolor que puede estar sintiendo esa familia en este momento porque eso nos duele profundamente en el alma, pero como carajos hay tiempos, disposición y energía para subir una foto.
A mí nunca se me pasaría por la mente en mi vida estar pasando por un dolor tan hijuemadremente fuerte y subir fotos, hasta donde estamos llegando con nuestra privacidad, con algo tan íntimo y profundo como es el dolor de un familiar que nosotros amamos (...) Como hijuemadres uno coge el celular y toma fotos de ese momento, siento que esos momentos son demasiado dolorosos, demasiado profundos (...) Sé que todos somos diferentes y gestionamos nuestras emociones (...) Cada quien lleva su duelo como se le dé la hijuemadre gana, lo que me llama la atención es como tiene espacio en la cabeza para decir ay tómeme una foto aquí (...) Estamos muy mal como sociedad en muchas cosas, no sé, adiós“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Tuti Vargas.