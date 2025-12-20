Televidentes de Caracol muestran su disgusto por el reality ‘La Danza de los Millones’: “fue grabado hace dos años”

El pasado martes 16 de diciembre Caracol Televisión estrenó ‘La Danza de los Millones’, un nuevo concurso original con una dinámica poco común en este tipo de formatos: el dinero que pierdan los famosos durante las pruebas será entregado a los televidentes.

En cada episodio, el programa ponen en juego 120 millones de pesos, que se repartirán obligatoriamente entre los participantes y el público. De esta manera, el verdadero protagonista del concurso s quien esté viendo el programa desde casa, ya que su premio depende directamente del desempeño de los famosos.

El concurso es conducido por Laura Acuña, quien estará acompañada por Fortunato, el marranito y mascota oficial del programa. Este personaje simboliza el dinero que cae a la bóveda y que, al final, será entregado a los colombianos inscritos. En su primer capitulo, Alejandro Estrada y Nataly Umaña generaron sorpresa por su aparición donde tuvieron que enfrentar diferentes pruebas, pero a lo largo de ellas demostraron el carisma y la conexión que los une.

¿Hace cuanto fue grabado ‘La Danza de los Millones’?

Ver juntos Alejandro Estrada y a Nataly Umaña hizo que los televidentes cayeran en cuenta que el reality ya llevaba algún tiempo grabado, al parecer dos años, es decir, antes de que Nataly ingresara a ‘La casa de los famosos’ y se diera su respectiva separación.

En redes sociales, otros usuarios han afirmado que fue grabado hace 2 años y que no están de acuerdo con que se anuncie como en vivo, además de la insistente invitación a los televidentes para que se inscriban y logran ganar dinero. No obstante, esto es más común de lo que parece en el televisión, varios son los realities y concursos que son pre grabados.

Algunos de los comentarios depositados hacia el programa son: “1. No es de extrañar de un canal que se está acostumbrando a retractarse por mentir 2. Somos aún una sociedad de pan y circo, fáciles de manipular con shows sin profundidad 3. Ya no disimulan su falta de creatividad”. “La misma Laura lo dijo, lo que es en vivo es lo de las llamadas a los televidentes, así que no molesten tanto”.

En efecto, Laura Acuña confirmó que las pruebas de los famosos ya están grabados, pero la parte donde los televidentes donde los televidentes ganan es en vivo, por lo que ella esta todas la noches en el canal Caracol a las 7:00 pm, para maquillaje y entrega de premios.